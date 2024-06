Tradição junina, resgate religioso e clima familiar atraem público para a 46ª Festa de Santo Antônio

Milho verde, chapéu de palha, maçã do amor e xote fizeram parte do repertório da primeira noite da 46ª Festa de Santo Antônio, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. Organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o evento contou com show de Leon Félix e opções gastronômicas.

“A expectativa é a melhor de todas. Já é o terceiro ano consecutivo que realizamos a festa na Tenda do Complexo Ayrton Senna e, com o apoio da Prefeitura, serão dois finais de semana. Além de resgatar nossa fé em Santo Antônio, resgatamos também a tradição das festas juninas, a reunião das famílias”, comentou o padre Mário da Silva.

Entre as barracas gastronômicas, duas são da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, comercializando pastel, lanche de pernil e choripan, com preços que variam de R$ 12 a R$ 20. Toda a arrecadação obtida nas duas barracas será revertida para ações da Paróquia.

O resgate religioso também pode ser visto na barraca da artesã Kelly Rodrigues Camini, da Kelly Camini Artigos Religiosos. “O rosário de 150 Ave Marias é um dos itens mais procurados em todos os eventos que participo, como a Festa do Pilar, por exemplo. Os fiéis gostam de colocar na cabeceira da cama ou até mesmo usar como quadro na sala”, comentou.

Moradores de Mauá, Jaqueline Arruda Barone e Jefferson Elvis Barone trouxeram o pequeno Miguel, 2 anos, para se divertir na festa. “É a primeira vez que a gente vem. Está tudo lindo. Certeza de que ele vai aproveitar”, comentou a mãe.

Confira o cronograma:

08/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Kléberson Sobral

20h30 – Trio Malaquias

09/06 – Domingo – 12h às 22h

15h – Cambuci da Serra

18h30 – Música de Poesia

20h30 – Gabriel Buscarioli

14/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Fabricio Ramos e Banda

15/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Arte 21

20h30 – Forró do Vital

16/06 – Domingo – 12h às 22h

20h30 – Roger e Rogério