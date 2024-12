Track&Field Open Beach Tennis encerra temporada em Mogi das Cruzes

Track&Field Open Beach Tennis acaba de encerrar sua Temporada 2024 após um ano emocionante com 48 etapas classificatórias em todo o país, uma em Portugal, três Conference Finals (semifinais) e uma grande final que apresentou um nível tão alto que deixaria qualquer atleta profissional orgulhoso. Promovido pela TFSports – plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências da marca –, a última etapa do ano aconteceu neste final de semana, 13 e 14 de dezembro, no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, interior paulista, com um total de 144 atletas competidores nas categorias Iniciante, C, B e A nas modalidades mista, masculina e feminina.

A grande final ainda marcou o anúncio da confirmação da Temporada 2025 e datas de etapas já confirmadas. Além das partidas, a arena exclusiva montada em um dos melhores resorts do país ofereceu uma série de experiências interativas, focadas no bem-estar e no incentivo a hábitos saudáveis, tudo isso em um ambiente repleto de entretenimento e energia, combinação perfeita entre competição acirrada e celebração do estilo de vida esportivo.

Os grandes campeões ganharam troféus, medalhas e produtos Track&Field. Foram eles:

Dupla Feminina A: Jaqueline Sadzinski e Sueli Santana

Dupla Feminina B: Maria Luiza Damasceno e Lara Brenda

Dupla Feminina C: Amanda Oliveira e Leticia Braga

Dupla Feminina: Ana Luiza Vieira e Stefany Gois

Dupla Masculina A: Sandro Leal Ruviaro e Edgard Calixtro Filho

Dupla Masculina B: Pablo Vinicius e Pedro Emerson De Queiroz Silva

Dupla Masculina C: Jean Silva e Lucas Eduardo de Sousa Antero

Dupla Masculina: Caio da Laje e Gabriel Lyra

Dupla Mista A: Ingrid Bonifacio e Phablo Queiroz Mendes De Melo

Dupla Mista B: Pablo Vinicius e Lara Brenda

Dupla Mista C: Jean Silva e Renata Sousa Camelo

Dupla Mista Iniciante: Danrlei Bezerra e Carla Coura

Temporada 2025 confirmada

O campeonato, que já é um marco no cenário do beach tennis brasileiro, foi confirmado para sua quarta edição em 2025 com um total de 53 etapas, assim como em 2024, para garantir a milhares de atletas amadores e entusiastas do esporte a oportunidade de competir e vivenciar experiências exclusivas em quadras de areia por todo o Brasil.

“Recebemos mais de 12 mil inscrições para o Open neste ano de 2024 que se consagrou um importante e procurado asset da TFSports ao lado da Santander Track&Field Run Series. Estamos cada vez mais próximos do público, em diferentes cidades por todo o país, colocando em prática nossa principal missão: conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Para 2025, acreditamos que vamos crescer ainda mais, acompanhando a paixão por esse esporte que já virou um dos mais queridos dos brasileiros”, aponta Fred Wagner CEO da TFSports.

O Track&Field Open Beach Tennis – Temporada 2025 terá como patrocinadores a Vivo e Nestlé e as duas etapas de abertura em Guarapari (24 de janeiro) e São Paulo (1º de janeiro) já estão com inscrições abertas.