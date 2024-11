Trabalhos manuais ajudam pais a superar desafios da prematuridade na Maternidade São Luiz Star

Em apoio à campanha Novembro Roxo, que conscientiza sobre a prematuridade, a Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, realizou uma série de atividades dedicadas às famílias e bebês da UTI Neonatal.

A iniciativa buscou proporcionar, por meio de uma oficina de trabalhos manuais para pintura em canecas de vidro, acolhimento e momentos de leveza para ajudar a superar essa jornada desafiadora.

Renata Mascaretti, Coordenadora médica da neonatologia da Maternidade Star explica que a escolha por esse tipo de atividade tem como objetivo trazer uma reflexão aos pais sobre expectativas, controle e confiança.

“O processo de trabalho manual pode ser semelhante à permanência de um prematuro na UTI neonatal, pois em ambas as situações não podemos controlar todas as variáveis, mas podemos viver esse processo com muito amor e apoio de uma equipe especializada”, destaca a médica.

Isso é importante já que a prematuridade gera uma quebra na expectativa dos pais, além de sentimentos como medo e insegurança. “Buscamos formas lúdicas e inovadoras de trabalhar o psicológico desses pais, que passam por longos períodos de internação junto aos bebês e enfrentam muitos desafios”, complementa a médica.

A programação contou ainda com um ensaio fotográfico especial com os bebês da UTI neonatal. Vestidos com trajes roxos, que simbolizam a campanha, os pequenos foram clicados em poses delicadas, trazendo emoção aos pais. Além do ensaio digital com profissionais, cada família recebeu uma foto polaroid como recordação do momento.

O que é o Novembro Roxo?

A campanha Novembro Roxo tem como objetivo conscientizar sobre a prematuridade, que é o nascimento antes das 37 semanas de gestação. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a seis prematuros a cada 10 minutos.

A prematuridade pode ocorrer por diversos fatores, como hipertensão gestacional, infecções, diabetes materno ou múltiplas gestações. Bebês prematuros frequentemente enfrentam desafios relacionados ao desenvolvimento pulmonar, controle da temperatura corporal e alimentação.

“A conscientização é essencial para reduzir os índices de prematuridade e garantir que os pequenos recebam os cuidados necessários para um início de vida saudável”, enfatiza a coordenadora.

A Maternidade São Luiz Star reúne o que há de mais moderno em termos de tecnologia hospitalar e corpo clínico formado pelos maiores especialistas do país, atuando como referência em ginecologia, obstetrícia, neonatologia e medicina fetal.

Localizada na Vila Olímpia, zona Sul da capital paulista, a unidade, que possui a certificação Joint Commission International (JCI), possui diferenciais como pronto-socorro obstétrico 24h, centro de diagnósticos, check-in e exames no leito, acolhimento para irmãos mais velhos, sala para parto de emergência, uso de pulseira inteligente com rastreamento e o Life Lounge, espaço exclusivo para a família acompanhar e celebrar a chegada do bebê, após o parto cesárea.