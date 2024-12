Trabalho do Centro Universitário FMABC vence 4ª edição do concurso “Feito pela Gente”

Trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Bem-Estar do Discente (NUBEM) do Centro Universitário FMABC foi o grande vencedor da quarta edição do “Feito pela Gente”, um concurso interno que busca dar visibilidade às inovações e boas práticas implementadas na Fundação do ABC e em todas as suas unidades. O anúncio dos vencedores ocorreu neste 19 de dezembro, durante reunião conjunta do Conselho de Curadores da FUABC e das unidades gerenciadas. Aproveitando o clima de final de ano, o evento foi abrilhantado com a apresentação do coral de colaboradores do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Praia Grande, que executou três canções, finalizando sua participação com “Bate o Sino”.

O segundo melhor trabalho do concurso foi “Compostagem no ambiente hospitalar: redução do impacto ambiental dos serviços de saúde”, do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, seguido do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André, que ficou em terceiro lugar com o projeto “Pactuação entre dois aparelhos estaduais para garantir melhor acesso ao paciente através de estratégias de gestão”.

Organizado anualmente desde 2021, o concurso – que neste ano recebeu 31 trabalhos – facilita o acesso e a troca de informações entre todos os serviços da FUABC, hoje localizados em diferentes regiões do Estado, desde a Região Metropolitana até o Interior do Estado e a Baixada Santista. O objetivo principal é a valorização das ações inovadoras, cases de sucesso, boas práticas e das iniciativas pioneiras de cada unidade da FUABC.

“Cumprimento o trabalho de todas as equipes da FUABC envolvidas neste projeto, dos curadores e Presidência às nossas unidades. Essa iniciativa é um sintoma da FUABC de que buscamos sempre o profissionalismo, a melhoria e caminhos de eficiência e qualidade na área da saúde, que é o DNA da FUABC”, disse o presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes.

OS PROJETOS

O trabalho vencedor, sobre o Núcleo de Bem-Estar do Discente (NUBEM), tem como autoras a Dra. Lígia de Fatima Nóbrega Reato, Dra. Simone Holzer de Moraes e Claudia Regina Alvares Bilha. Professor do Centro Universitário FMABC e curador da FUABC, Dr. Ricardo Peres do Souto representou a instituição de ensino e recebeu o troféu pela primeira colocação.

O NUBEM oferece atendimento de saúde mental aos alunos da graduação, com suporte multiprofissional e práticas preventivas. Desde a sua criação, o núcleo promove intervenções que abrangem psicoterapia, consultas psiquiátricas e atividades educativas para garantir o equilíbrio mental e emocional dos estudantes universitários, ajudando na sua qualidade de vida e desempenho acadêmico. Atualmente são atendidos 431 alunos de diversos cursos, incluindo Medicina (30,62%), Fisioterapia (18,32%), Terapia Ocupacional (13,92%), Enfermagem (12,52%), Psicologia (7,42%), Farmácia (7,19%), Biomedicina (3,24%) Nutrição (2,78%) e Gestão Hospitalar (0,92%), além de alunos da residência multiprofissional e stricto sensu (3,01%).

Um ponto relevante sobre o NUBEM é seu compromisso com o atendimento emergencial. Em situações de crise emocional, os alunos podem ser rapidamente acolhidos e, caso necessário, encaminhados para uma unidade de pronto-atendimento. Este suporte é essencial, pois crises emocionais agudas podem ter um impacto devastador na vida acadêmica e pessoal dos estudantes, e a intervenção precoce pode fazer toda a diferença no processo de recuperação.

Em segundo lugar no concurso ficou “Compostagem no ambiente hospitalar: redução do impacto ambiental dos serviços de saúde”, do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Nele, os autores Patrícia Veronesi, Eliesse Oliveira da Silva, Rodrigo Alveti Brolo, Sabrina Martins Pedroso Cafolla, e Juliana Antônio Bueno apresentaram projeto que utiliza resíduos orgânicos para a produção de composto orgânico, diminuindo o impacto ambiental e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Desde sua implementação, mais de 18 toneladas de resíduos deixaram de ser destinadas ao aterro sanitário, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a criação de um hospital mais sustentável.

A terceira colocação ficou com o AME Santo André, que inscreveu o trabalho “Pactuação entre dois aparelhos estaduais para garantir melhor acesso ao paciente através de estratégias de gestão”. O projeto, desenvolvido em parceria com o Hospital Estadual Mário Covas, redesenhou protocolos de atendimento oncológico, ampliou a gama de diagnósticos e otimizou o uso das vagas para quimioterapia no ambulatório. Os resultados foram significativos, reduzindo o tempo de espera e ampliando o acesso ao tratamento oncológico para pacientes do SUS. Os autores são Victor Chiavegato, Marlene Scalfo, Adilson Cavalcante, Gisele de Paula Rabelo de Souza, Juliana Mazzei Garcia, Thais Fernanda Carneiro Xavier, Camila Ladeira Brito, Mércia Carrasco, e Valquiria Oliveira Petrarco.

REVISTA DIGITAL

As unidades da FUABC encaminharam suas ações em formato de artigo. Os 31 projetos inscritos foram reunidos em uma revista eletrônica, que será divulgada a todos os colaboradores. Uma comissão composta por quatro membros do Conselho de Curadores da Fundação do ABC foi responsável por analisar os melhores trabalhos deste ano. São eles: Dra. Alessandra Nabarro, Dra. Ligia de Fátima Nóbrega Reato, Dr. Ricardo Peres do Souto e a acadêmica Beatriz de Oliveira Nascimento.



Crédito:Divulgação Edson Salvo Melo, Dr. Luiz Mário, e a diretora do COSAM/Hospital Nardini, Dra. Patrícia Veronesi.

Crédito:Divulgação Edson Salvo Melo, Dr. Luiz Mário, e o diretor do AME Santo André, Victor Chiavegato.

Crédito:Divulgação Apresentação do coral dos colaboradores do AME Praia Grande.