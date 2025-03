Trabalhadores protestam em Brasília contra privatização do saneamento público

Na próxima quinta-feira (20 de março), trabalhadores urbanitários de todo o Brasil estarão mobilizados em Brasília para um ato em defesa do saneamento público e pela retomada do financiamento aos prestadores públicos pelo BNDES. A concentração será a partir das 13h, em frente ao Ministério da Fazenda, e contará com a presença de parlamentares, trabalhadores, movimentos sociais e diversas entidades da sociedade civil.

Denominado “BNDES NÃO VENDA NOSSA ÁGUA”, o ato tem como principal objetivo denunciar o avanço das privatizações no setor de saneamento, que colocam em risco o acesso universal à água e ao esgotamento sanitário. Nos últimos anos, governos estaduais e municipais têm vendido empresas públicas para a iniciativa privada, resultando em tarifas abusivas, precarização dos serviços e exclusão dos mais vulneráveis.

Cobrança por investimentos públicos no setor

Enquanto isso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que deveria atuar para fortalecer o setor público e garantir a universalização do saneamento, tem priorizado o financiamento de privatizações, em vez de apoiar a modernização e ampliação das empresas estatais.

A Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) e demais entidades organizadoras do ato convocam trabalhadores, movimentos sociais e toda a população a se unirem nessa luta. O objetivo é pressionar o governo federal e o Congresso Nacional para que o BNDES retome o financiamento às empresas públicas, garantindo investimentos que priorizem o interesse coletivo e não o lucro privado.

O ato, que faz parte das atividades da semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22/3), é uma iniciativa conjunta da FNU, CNU, Frune, Furcen, Fruse, Fenatema, Coletivo Nacional de Saneamento (CNS) e Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Público.

Evento: BNDES NÃO VENDA NOSSA ÁGUA – Ato em defesa do saneamento público

Data: 20 de março de 2025

Horário: 15h (concentração a partir das 13h)

Local: Em frente ao Ministério da Fazenda – Brasília – DF