Trabalhadores do ReFundação participam de palestra sobre prevenção de ISTs

Trabalhadores das obras do ReFundação, maior conjunto de intervenções de combate às enchentes de São Caetano do Sul, participaram de palestra de conscientização sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e a importância da prevenção nas relações sexuais.

A psicóloga Rita Moretto, do Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas) de São Caetano, conversou com cerca de 40 funcionários do Consórcio Ambiental FJ, responsável pelas obras. Segundo Rita, foi uma oportunidade de quebrar tabus e mostrar a necessidade de prevenção, sobretudo nas festas de Carnaval.

“Pudemos abordar o HIV, como ele se manifesta e a importância da testagem, porque muitas vezes o HIV demora um tempo para se manifestar, além da Aids, sífilis e outras ISTs”, discorreu Rita. “Falamos muito sobre a importância do uso do preservativo. E a prevenção mais fácil é a camisinha, que se encontra em qualquer UBS, a mais fácil de ser usada. O problema é que ainda há preconceito e, por incrível que pareça, entre os mais jovens”, emendou.

A engenheira Cecília Gallo, gerente de contrato do Consórcio Ambiental FJ, elogiou a medida. “A conscientização sobre a prevenção de IST é uma oportunidade para quebrar tabus, incentivar o diálogo aberto e desfazer estigmas sobre as infecções sexualmente transmissíveis”, avaliou. “Envolver a equipe de obras nesse tipo de conscientização é um passo importante para criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, beneficiando tanto os colaboradores quanto a sociedade como um todo.”

Na semana passada, os operários das obras participaram de uma palestra a respeito da dengue, com explanações sobre a doença, prevenção e ações para extinguir focos e criadores do mosquito Aedes aegypti.

SOBRE O REFUNDAÇÃO

O ReFundação integra o Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul), que envolve investimento de R$ 173,3 milhões em intervenções que têm como objetivo central resolver os problemas das enchentes em pontos históricos do município. O investimento conta com parceria da CAF, o Banco de Fomento da América Latina.

O programa engloba a construção de um piscinão entre a Avenida do Estado, Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com capacidade de armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água; ampliação de galerias de águas pluviais em 8 quilômetros de vias; e alteamento de muro em toda extensão de São Caetano da Avenida dos Estados (4 quilômetros no total). Há também a requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e o entorno, entre outras ações.