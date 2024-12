Trabalhadores da Amazon entram em greve nos EUA

Na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, milhares de funcionários da Amazon iniciaram uma paralisação em várias localidades, desafiando as operações da gigante do varejo no que é considerado um dos períodos mais intensos do ano para o comércio. A mobilização ocorreu após a International Brotherhood of Teamsters, um dos principais sindicatos dos Estados Unidos, alegar que a Amazon não se apresentou para negociações referentes a melhores salários e condições de trabalho.

A greve envolve trabalhadores de diversas instalações em Nova York, Skokie (Illinois), Atlanta, San Francisco e regiões do sul da Califórnia. Apesar de representar apenas cerca de 1% da força de trabalho horista da Amazon, as instalações afetadas desempenham um papel significativo nas operações logísticas da empresa durante a movimentada temporada natalina.

O sindicato Teamsters afirma representar aproximadamente 10 mil trabalhadores em dez locais da Amazon nos Estados Unidos, com protestos programados para ocorrer em sete dessas unidades. Os trabalhadores expressam suas demandas por contratos que assegurem melhores condições de trabalho e remuneração adequada.

Em resposta às reivindicações sindicais, a porta-voz da Amazon, Kelly Nantel, contestou a legitimidade das alegações do Teamsters. Ela afirmou que o sindicato não representa os interesses dos milhares de motoristas e funcionários da empresa. “Essa é apenas mais uma tentativa de promover uma narrativa falsa”, destacou Nantel. Além disso, ela acusou o sindicato de intimidar e coagir trabalhadores a se juntarem à organização, o que poderia configurar práticas ilegais e resultar em acusações formais contra o Teamsters.

Embora a empresa tenha recebido um aviso do sindicato até domingo para iniciar conversas sobre um possível acordo, observadores acreditam que a Amazon pode evitar se engajar em negociações diretas. Especialistas apontam que essa postura poderia facilitar futuras ações sindicais, uma vez que a empresa parece ter desenvolvido uma estratégia para minimizar os direitos dos trabalhadores à organização.

Benjamin Sachs, professor na Harvard Law School especializado em trabalho e indústria, comentou sobre a situação destacando que, após mais de dois anos desde que os trabalhadores de um depósito em Staten Island fizeram história ao se sindicalizar, a Amazon ainda não reconheceu oficialmente essa organização.

À medida que os protestos se espalham e as exigências aumentam, as operações da Amazon enfrentam um teste crítico durante uma época em que a demanda por entregas é particularmente alta.