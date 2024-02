Toyota divulga vencedores do concurso de arte “Carro dos Sonhos”

A Toyota do Brasil concluiu a 17ª edição do tradicional concurso de arte ‘Carro dos Sonhos’ e selecionou nove ganhadores divididos em três categorias, de acordo com a faixa etária: de 4 a 7 anos, de 8 a 11 anos e de 12 a 15 anos. Ao todo foram recebidas mais de 750 inscrições. O concurso teve como objetivo estimular a criatividade de crianças e adolescentes por meio da expressão artística.

Durante o processo de criação, os participantes puderam utilizar tinta, lápis de cor, hidrocor, aquarela, guache e grafite. Um júri composto por colaboradores e executivos da Toyota tiveram a tarefa de escolher os melhores deste ano.

“O ‘Concurso Carro dos Sonhos’ é tradicional e, a cada ano, somos surpreendidos positivamente com a qualidade, desenvolvimento e criação dos desenhos, que trazem o olhar atento de crianças e adolescentes sobre o futuro. Mais do que incentivar a criatividade, nesta edição, por meio do concurso, pudemos integrar as ações de impacto nas comunidades em que estamos presentes, com iniciativas em três projetos e associações para incentivo à educação”, destaca Otacílio do Nascimento, gerente de Comunicação Corporativa da Toyota do Brasil.

Confira abaixo a lista dos ganhadores do concurso ‘Carro dos Sonhos 2024’:

Categoria de 4 a 7 anos

1º lugar: Sabrina Silva – 7 anos (Rebouças/PR) | Carro Moinho dos Sonhos

2º lugar: Pedro Caneschi – 7 anos (Santos Dumont/MG) | Carro Portal Bolha

3º lugar: Gabrielly dos Santos – 7 anos (Sorocaba/SP) | Carro Ecofuturo

Categoria de 8 a 11 anos

1º lugar: Yasmin Silva – 10 anos (Rebouças/PR) | Carro Arara Azul

2º lugar: Liz Ferreira – 9 anos (Belo Horizonte/MG) | TOYota! TOYota! TOYota!

3º lugar: Camila Santos – 11 anos (São Bernardo do Campo/SP) | Wing Car

Categoria de 12 a 15 anos

1º lugar: Edson Carneiro – 15 anos (Riachão do Jacuípe/ BA) | Carro Prismático

2º lugar: Diogo Moraes – 15 anos (Juiz de Fora/MG) | O Carro Sugador das Impurezas da Atmosfera e dos Oceanos

3º lugar: Heitor Barizon – 15 anos (Araraquara/SP) | O abstrato transformado em carro

Entre os prêmios oferecidos estão: Playstation 5 para os primeiros lugares; Xbox Series S, para os segundos colocados, e; Nintendo Switch para os terceiros. Os vencedores da etapa nacional também irão concorrer na etapa mundial e a Toyota irá divulgar em breve detalhes sobre a competição.

