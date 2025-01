Toyota Corolla Cross linha 2026 – Atualização tecnológica

Carro mais vendido da Toyota no Brasil em 2024, o Corolla Cross chega à linha 2026 com avanços em conectividade, comodidade e tecnologia. O SUV médio produzido na cidade paulista de Sorocaba desde 2021 já está disponível na rede de concessionárias em todo o território nacional nas cinco versões – com preço de R$ 170.790 na XR (sem o desconto de 18% nas vendas pelo Small Business para PcD, taxistas, produtor rural e frotistas e sem considerar isenções para o público PcD e os taxistas), de R$ 183.990 na XRE, de R$ 197.590 na XRX, de R$ 206.490 na GR-Sport e de R$ 215.990 na XRX Hybrid – a XRV Hybrid foi descontinuada. No ano passado, o Corolla Cross sedimentou sua presença no catálogo da marca japonesa no Brasil, inclusive ficando à frente do Corolla sedã – o veículo mais vendido do mundo –, com 47.796 unidades emplacadas do SUV (incluindo as mais de 14 mil da variante híbrida) e a décima sétima posição entre os carros de passeio ante as 37.668 do sedã, que ficou em vigésimo lugar no ranking do mercado brasileiro.

O Corolla Cross traz algumas novidades tecnológicas na linha 2026, com destaque para a nova central multimídia Toyota Play 2.0 de 10 polegadas – no sistema anterior, era de 9 polegadas – com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e portas USB do tipo C. As configurações XRX, GR-Sport e XRX Hybrid receberam o Panoramic View Monitor, com câmeras instaladas ao redor da carroceria que transmitem imagens de 360 graus em tempo real para auxiliar o motorista em obstáculos e durante manobras de estacionamento. As mesmas três versões ganharam o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar o status do veículo, histórico de viagens, aviso para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem custo adicional pelo aplicativo Toyota App. Na aquisição do pacote completo do Serviços Conectados, que conta com um período gratuito de 12 meses, o cliente conta com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – define um perímetro de circulação, enviando notificação caso ele seja ultrapassado –, alerta em caso de acidente com aviso às autoridades e contratação de Wi-Fi para até oito dispositivos.

O Corolla Cross é equipado com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V com até 175 cavalos de potência a 6.600 rotações por minuto e 21,3 kgfm de torque a 4.400 giros, associado à transmissão Direct Shift com simulação de 10 marchas, combinando o sistema CVT a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo. Na variante híbrida, o Corolla Cross tem o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson, que entrega 101 cavalos quando abastecido com etanol e 14,5 kgfm. O propulsor a combustão interna funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cavalos e 16,6 kgfm. A potência combinada do Corolla Cross híbrido é de 122 cavalos. Segundo a marca oriental, junto à transmissão Hybrid Transaxle, que opera por meio de planetária com engrenagem, eliminando perdas e atritos, o conjunto oferece uma aceleração linear, simulando marchas de acordo com a demanda do motor e sem desperdiçar energia, com respostas mais ágeis e maior eficiência de combustível. Os híbridos flex da Toyota (o sedã também tem a versão eletrificada) têm consumo 30% menor quando comparado às opções “comuns” e até 70% menos de emissão de CO₂ quando abastecidos com etanol.

Todas as configurações do Corolla Cross vêm equipadas com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelhos para o motorista), central multimídia Toyota Play 2.0 de 10 polegadas, Toyota Safety Sense (TSS), com farol alto automático, assistente de pré-colisão frontal e recursos de comodidade e segurança, como o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC) com função de parada e retomada da aceleração de forma autônoma e o sistema de alerta de mudança de faixa com assistente de permanência – atua continuamente corrigindo a direção a fim de manter o veículo centralizado na faixa, oferecendo resistência caso o motorista desvie a direção sem o uso do indicador de mudança de direção. Na versão XR com vendas diretas para público PcD, taxistas e produtores rurais com CNPJ, o Corolla Cross mantém o ar-condicionado digital automático com saída para a fileira de trás, a câmera de ré e os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, o volante revestido de couro com comandos de áudio, o computador de bordo, os retrovisores externos com rebatimento elétrico, faróis de leds, o freio de estacionamento eletrônico com função Hold, a assistência ao arranque em subida, as rodas de liga leve de 17 polegadas e o sistema Isofix para cadeirinhas de criança.

Na configuração XRE, o SUV inclui quadro de instrumentos digital com tela de TFT de 12,3 polegadas de alta resolução, revestimento interno de couro, chave inteligente Smart Entry e partida por botão, carregador sem fio para celular, iluminação ambiente, rodas de liga leve de 18 polegadas e sensor de chuva. A XRX acrescenta ar-condicionado digital automático dual zone, Panoramic View Monitor com câmera de 360 graus, banco do motorista com regulagem elétrica, luzes indicativas de direção sequenciais, teto solar elétrico, sistema Toyota Serviços Conectados e alertas de ponto cego e de tráfego traseiro. Na GR-Sport, há detalhes exclusivos Toyota Gazoo Racing, como revestimentos e para-choques.A chegada do Corolla Cross 2026 marca também a expansão do “Toyota 10”, programa de extensão de garantia para prolongar a cobertura por até dez anos, para todos os modelos da Toyota à venda no Brasil. Sem custo extra para o proprietário, o benefício é ativado automaticamente nas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de cinco anos de garantia de fábrica. A cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial), com 200 mil quilômetros para uso particular ou 100 mil quilômetros para utilização comercial, o que ocorrer primeiro.