Tours guiados e gratuitos que celebram a história da Avenida Paulista

O Top Center Shopping, localizado na emblemática Avenida Paulista, convida o público a mergulhar na história e cultura da cidade com seus passeios guiados gratuitos. Realizados aos domingos, quando a avenida é fechada para pedestres, os tours oferecem uma experiência cultural enriquecedora e uma oportunidade única de conhecer mais sobre um dos pontos mais importantes da cidade de São Paulo.

O tour A Paulista é Top do mês de setembro será realizado nos dias 01 e 15, oferecendo um roteiro detalhado que combina aprendizado e registros fotográficos. Os passeios ocorrem no primeiro e terceiro domingo de cada mês, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente através do aplicativo do shopping.

O roteiro tem início na Casa das Rosas e inclui visitas a pontos históricos como a Japan House, a Capela do Hospital Santa Catarina e a Gazeta, encerrando no heliponto desativado do Top Center Shopping.

“Temos o compromisso de trazer eventos e atrações que preservam e celebram a herança cultural da nossa cidade. Nosso tour oferece uma imersão cultural que permite explorar a riqueza histórica e as curiosidades dessa região.” ressalta Isabela Pavan, coordenadora de marketing do Top Center Shopping.

Em parceria com o Bike Tour SP, o Top Center passa a ser o ponto de partida para passeios de bicicleta pela região aos domingos, com saídas programadas para às 9h, 10h30, 12h e 13h30. Além disso, no último domingo de cada mês, acontece o Bike Tour Azul, um passeio especialmente adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.

Os ciclistas passarão por locais turísticos como a Casa das Rosas, Sesc Avenida Paulista e MASP. As inscrições podem ser feitas no site do Bike Tour, com uma contribuição de 2kg de alimentos para a ONG NABEM.

Para tornar os tours ainda mais completos, os participantes serão acompanhados por guia de turismo e equipamento de áudio, o Áudio-Tour, que informa dados e curiosidades dos pontos culturais visitados, em português e inglês.

Para saber mais, acesse o site ou baixe o APP do empreendimento, disponível em todas as plataformas digitais.

Serviços:

Tour #APaulistaéTop

Quando: 01 e 15 de setembro

Horário: Das 9h às 11h30

Quanto: Gratuito (inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do shopping)

Bike Tour

Quando: Todos domingos

Horário: 9h, 10h30, 12h e 13h30

Quanto: Gratuito, mas pede-se que os participantes levem 2 kg de alimento não perecíveis, que serão destinados à ONG NABEM (inscrições devem ser feitas pelo site do Bike Tour)

Bike Tour Azul

Quando: Último domingo do mês

Horário: 9h e 10h30