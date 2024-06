Touro foge de rodeio e invade arquibancada nos EUA

Um touro se rebelou durante um rodeio na cidade de Sisters, no estado norte-americano do Oregon, nos EUA, no último sábado (8).

O animal saiu correndo pela arena, pulou a cerca da arquibancada e invadiu a plateia. Três pessoas ficaram feridas e duas delas foram levadas ao hospital, de acordo com o New York Times.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o touro correndo pela arquibancada enquanto o locutor do rodeio orienta o público a subir nas plataformas mais altas. “Um touro fugiu”, avisa o homem nos auto-falantes.

Em seguida, o touro avança pela área dos estandes de comida e atropela uma mulher. O animal foi capturado em seguida pelos organizadores do festival.

Nos comentários da publicação no Instagram, leitores demonstraram simpatia pelo animal e se manifestaram pelo fim dos rodeios.

“Time touro”, escreveu uma pessoa. “Tadinho do touro, eu teria pulado também. Instinto de sobrevivência”, comentou outra internauta. “Corre, touro, corre! Que animal lindo, inteligente e forte. Acabem com esse ‘esporte’ destruidor”, pediu outra. “Amando os comentários. Rodeios são desnecessários e 100% maus-tratos contra animais”, endossou uma seguidora. “Que pena que ele não conseguiu fugir”, lamentou outro.

Procurada pelo New York Times, a associação profissional de caubóis de rodeio (PRCA, na sigla em inglês), afirmou que “embora seja um esporte de muito entretenimento, em raras ocasiões os rodeios podem representar algum risco”.