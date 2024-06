Toth Run reuniu cerca de 1.100 esportistas em Ribeirão Pires

A Estância Turística de Ribeirão Pires sediou na manhã desse domingo (9), a 2ª Toth Run, com largada e chegada no Complexo Ayrton Senna, região central da cidade. O evento esportivo reuniu mais de 1.100 participantes, entre atletas e apreciadores da prática de atividades ao ar livre.

“O calendário esportivo de Ribeirão Pires está consolidado e as atividades já são aguardadas por atletas de diferentes regiões. É muito importante essa promoção à saúde e ao bem-estar”, disse o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

O percurso da corrida de 10km e caminhada 5km da cidade foi bem avaliado pelos competidores. “Foi uma prova muito desafiadora por exigir mais preparo físico durante o percurso que tem relevo de subidas. Gosto muito de correr em Ribeirão Pires as provas sempre são boas e a cidade é bem tranquila”, ressaltou Luciana Lourenço, da equipe DLK Runners, moradora de Itaquera que conquistou 1º lugar na categoria feminina de 10km, com o tempo de 20 minutos e 44 segundos.

Na Corrida Kids foram cinco baterias de largadas: 5 e 6 anos (50m); 7 e 8 anos (100m); 9 e 10 anos (200m); 11 e 12 anos (400m); 13, 14 e 15 anos (1km).

O evento esportivo contou com a organização do Colégio Toth, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), da Secretaria Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil e a Polícia Militar.

Os resultados das premiações podem ser conferidos pelo site: www.globalcronometragem.com.br