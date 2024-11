Toth é o grande vencedor no Festival Estudantil do Futuro no vôlei de areia

O dia começou quente e com céu bem azul, clima propício para as finais de Vôlei de Areia do Festival Estudantil do Futuro, evento esportivo-cultural elaborado pela Prefeitura de Ribeirão Pires, e que teve a escola Toth como grande vencedora da modalidade, com três medalhas de ouro. As finais ocorreram no Quintal de Areia, na manhã desta terça-feira (26).

A rodada final recebeu jogos das modalidades vôlei masculino, feminino e misto. Campeões e vice-campeões receberam medalhas pela participação nas disputas.

O primeiro jogo das finais foi entre Toth e Enau, valendo pela categoria F (feminino). Apesar da equipe do Toth ser a grande favorita, o jogo foi disputado do início ao fim. Com rallys emocionantes e longos, os pontos foram vencidos por detalhes, o que intensificou a disputa dentro de quadra. Por fim, as estudantes do Toth venceram a peleja.

Já na segunda disputa, valendo pela categoria F (masculino) o Enau venceu a equipe da EM (Escola Municipal) Prof. Sebastião Vayego de Carvalho. Também em jogo equilibrado, mas com muitas falhas não forçadas de ambas as equipes.

O clima dos jogos foi embalado pelas torcidas das escolas, que encheram o espaço. Com gritos de guerra e de apoio, com bandeiras e até mesmo com reclamações. A cada ponto disputado, os torcedores e torcedoras vibravam e cantavam a todo instante.

Na sequência, em primeira disputa mista, o Toth encarou o time do Enau. Neste jogo, Toth demonstrou superioridade e venceu sem muitas dificuldades, levando mais uma medalha de ouro para casa.

Pela categoria G (feminino), a EM Eng. Carlos Rohm jogou contra o time do Toth. Mais uma vez, a equipe da escola particular não teve dificuldades para vencer a partida. Em disputa rápida, o Toth chegou mais uma vez ao lugar mais alto do podium.

Em disputa pelo G (masculino), o Enau perdeu o Jean Piaget. E na última disputa do dia, da categoria G (misto), o Jean Piaget venceu o Toth.