Totens de vigilância auxiliam na captura de motoqueiro que atropelou duas mulheres em Diadema

O Centro Integrado de Monitoramento da Prefeitura de Diadema colaborou para o sucesso do trabalho investigativo da Polícia Civil na cidade. As imagens captadas pelos totens da GCM (Guarda Civil Municipal) auxiliaram na identificação e captura do indivíduo que empinou a motocicleta na contramão, atropelando duas mulheres e depois fugiu. O caso aconteceu no domingo, 4/8.

A partir daí a Polícia Civil solicitou o apoio do Centro de Monitoramento da Prefeitura, que mobilizou toda a equipe no cruzamento inteligente de filmagens. O esforço valeu a pena e possibilitou à equipe do 1º DP de Diadema, localizar e deter o indivíduo na terça-feira, 6/8.

Criado no final de 2022 pela Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, o Centro Integrado de Monitoramento está ligado à GCM, 24 horas por dia. O serviço conta com quase 350 câmeras, entre totens e escolas municipais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado junto ao 3º DP, o duplo atropelamento aconteceu na avenida Alda, na altura do nº 1617, região central, por volta das 18 horas. As vítimas são uma idosa de 76 anos e outra com 57 anos.

Segundo relataram os policiais militares que atenderam a ocorrência, testemunhas contaram que um indivíduo conduzindo uma motocicletas de placa não anotada, acompanhado por diversos outros também em motocicletas, empinou sua motocicleta nas proximidades da faixa de pedestres e atingiu duas mulheres. Por fim, disseram que, após o acidente, o indivíduo sofreu queda, mas levantou e se evadiu do local na sua própria motocicleta sem prestar nenhum socorro às vítimas.

Diante dos fatos, o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil classificou as naturezas da ocorrência como três crimes consumados, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (participar de corrida em via pública, dirigindo veículo automotor; omissão de socorro; e fuga de local de acidente) e um crime tentado, segundo o Código Penal (homicídio).

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o Centro Integrado de Monitoramento tem contribuído para melhorar a segurança pública do município. A meta da Prefeitura é continuar investindo na ampliação da vigilância eletrônica da cidade.