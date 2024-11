“Torto Arado – O Musical” estreia em São Paulo

Aclamado pelo público do Nordeste após duas temporadas de estreia com sessões esgotadas em Salvador e um público de mais de 14 mil espectadores, “Torto Arado – O Musical”, adaptação livre do best-seller de Itamar Vieira Júnior, estreia em 20 de novembro, no Teatro Raul Cortez do Sesc 14 Bis, na cidade de São Paulo. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura, Sesc São Paulo e Nubank, por meio da da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“Torto Arado – O Musical” traz um texto épico e lírico que revela, para além de sua trama, uma história de vida e morte nas profundezas do sertão baiano, um poderoso elemento de insubordinação social, de combate e redenção. Questões delicadas e difíceis como trabalho análogo à escravidão, racismo, resistência, sobrevivência, disputa de terra, bem como o universo da fé, magia, poesia e religiosidade são abordadas tanto no livro, quanto no musical. Um projeto que promove um diálogo inédito entre as criações artísticas de Itamar Vieira Junior e Elisio Lopes Junior, ambos baianos que compartilham com o público do espetáculo novas visões do Brasil e de sua diversidade.

Com direção geral de Elísio Lopes Júnior, o espetáculo conta com 22 profissionais em cena, sendo seis músicos e 16 atores, todos com vasta experiência em suas áreas de atuação. Em duas horas e vinte minutos de duração, “Torto Arado – O Musical” mergulha na cultura popular brasileira contada por Itamar Vieira Júnior e conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, que vivem em condições de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia. Na adaptação teatral, uma nova personagem também protagoniza a cena, em relação à história original, a avó Donana.

No elenco principal, três profissionais na área musical e teatral: a cantora e apresentadora Larissa Luz interpreta Bibiana, uma das heroínas da trama. Ao lado dela, a atriz, cantora, compositora e teatróloga Bárbara Sut vive sua irmã, a Belonisia. E, juntas, darão vida às netas de Donana, papel interpretado por Lilian Valeska.

A direção musical com composições inéditas é assinada por Jarbas Bittencourt. “Torto Arado – O Musical” é um espetáculo de música popular brasileira, onde todos os ritmos e dinâmicas são nordestinas e ligadas ao cancioneiro do sertão nordestino interiorano, com interpretações e sonoridades totalmente brasileiras”. A cada nota que soa nas canções autorais compostas para o espetáculo, Bibiana, Belonisia, Donana, Zeca Chapéu Grande, Salu ganham vida e movimento. Um processo criativo permeado pela intensidade dos protagonistas e pela autenticidade do compositor e também diretor Jarbas Bittencourt. “Fazer música para um personagem é aquele momento em que você abre um espaço em você, assim como faz o ator, e se deixa ser outro; deixa que outra voz lhe cante a música que está criando”, completa.

Elisio Lopes Junior – que também assina a Dramaturgia ao lado de Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo – comenta o que o público pode esperar do espetáculo a partir da temporada de sucesso em Salvador. “Foram dois meses em cartaz na capital baiana e a sensação de ter estreado Torto Arado em Salvador, na Bahia, perto do lugar onde essa história foi concebida e perto das pessoas que entendem esse universo, nos deu uma sensação de pertencimento. A entrada do público foi mais um elemento dentro dessa contação de história e a gente percebeu que Torto Arado tem humor, tem dor, tem poesia, e isso tudo extraído do livro a partir do convívio desses personagens em cena. Os personagens de Torto Arado nos ensinam e agora partimos para novos palcos, novas plateias, mantendo a nossa musicalidade, nosso sotaque e a nossa identidade, esperando que o olhar de quem é de fora também consiga captar a poesia dessa aridez, esse humor e essa dor que a narrativa de Itamar Vieira Júnior nos oferece e que conseguimos transpor para o palco com o desejo de mostrar um pouquinho mais para o Brasil quem é o Brasil”, destaca o diretor.

Responsável pela Direção de Movimento do espetáculo, o diretor e coreógrafo Zebrinha ressalta a importância do movimento durante o espetáculo, baseado no Jarê – religiosidade do povo que permeia toda a trama. “O que estou tentando fazer com a estética e o vocabulário do movimento no espetáculo é tornar contemporânea essa visão e apresentar o que há de mais bonito e mais plásticos dentro dos rituais do Jarê”, comenta o profissional.

A equipe do musical conta ainda com Cenografia de Renata Mota, figurino assinado pela designer Bettine Silveira, além da Coordenadoria Geral de Fernanda Bezerra, responsável também pela produção, coordenação geral e produção do espetáculo. “Torto Arado – O musical” é realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução Governo Federal União e Sesc São Paulo, com patrocínio do Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com sessões às quintas, sextas, sábados e aos domingos, os ingressos para a temporada de apresentações podem ser adquiridos pelos canais de vendas online do Sesc São Paulo ou presencialmente nas bilheterias das unidades. Uma novidade na temporada de São Paulo é que a peça vai contar com recursos de acessibilidade em algumas sessões: nas sessões de 05 e 06 de dezembro, às 15h, será oferecida tradução em libras; já nas sessões de 07 de dezembro, às 20h, e 08 de dezembro, às 18h, serão oferecidas tradução em libras e audiodescrição.

Torto Arado – O Musical

Onde: Sesc 14 Bis. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP

Quando: Estreia em 20/11, às 18h. De 21 de novembro a 15 de dezembro (Quintas, Sextas e Sábados: às 20h. Domingos: às 18h). Nos dias 29/11, 05 e 06/12 haverá duas sessões: às 15h e 20h. Sessões com Libras: 05 e 06/12 às 15h, 07/12, às 20h e 08/12, às 18h. Sessões com Audiodescrição: 07/12, às 20h e 08/12, às 18h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia entrada) e R$ 18,00 (credencial plena)

Classificação: 14 anos

Vendas: Site centralrelacionamento.sescsp.org.br / Aplicativo Credencial Sesc / Presencialmente nas bilheterias das unidades do Sesc São Paulo