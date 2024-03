‘Torto Arado’ é indicado ao prêmio Booker Internacional por sua tradução ao inglês

O romance “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, foi indicado ao prestigioso prêmio Booker Internacional, que seleciona anualmente os melhores livros estrangeiros traduzidos ao inglês e editados no Reino Unido ou Irlanda.

A história das irmãs Bibiana e Belonísia ganhou o título “Crooked Plow” na tradução de Johnny Lorenz para a editora Verso Books, em outubro passado.

Os jurados do prêmio afirmam que “o romance nos convida a conhecer as relações profundamente enraizadas dos povos afro-brasileiros e indígenas com sua terra e suas águas”, apesar de “brutais disrupções coloniais”.

Itamar Vieira Junior durante debate na 2ª FLIRP, Feira Literária de Ribeirão Pires (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“É uma história dolorosa e terna das origens da nossa violência, de como passamos a vida tentando fazer com que amor e carinho floresçam dali, e da linguagem e do silêncio necessário para alimentar nosso cuidado.”

O best-seller do colunista da Folha de S.Paulo, que já vendeu mais de 700 mil exemplares desde a publicação no Brasil pela Todavia em 2019, concorre com mais 12 livros escritos em dez idiomas diferentes, incluindo lançamentos do albanês Ismail Kadare e do italiano Domenico Starnone.

Dois outros romances indicados na edição deste ano do prêmio já foram lançados no Brasil, curiosamente ambos publicados pela mesma editora: “Não É um Rio”, da argentina Selva Almada, e “Exploração”, da peruana Gabriela Wiener.

A lista será reduzida a seis finalistas no próximo dia 9 de abril. O vencedor será conhecido em 24 de maio e leva um prêmio de 50 mil libras, cerca de R$ 320 mil, divididos igualmente entre o autor (ou autora) e o responsável pela tradução.

Conheça todos os finalistas do prêmio Booker

“The Details”, de Ia Genberg, tradução de Kira Josefsson;

“A Dictator Calls”, de Ismail Kadare, tradução de John Hodgson;

“Exploração”, de Gabriela Wiener, tradução de Julia Sanches;

“The House on Via Gemito”, de Domenico Starnone, tradução de Oonagh Stransky;

“Kairos”, de Jenny Erpenbeck, tradução de Michael Hofmann;

“Lost on Me”, de Veronica Raimo, tradução de Leah Janeczko;

“Mater 2-10”, de Hwang Sok-yong, tradução de Sora Kim-Russell e Youngjae Josephine Bae;

“Não É um Rio”, de Selva Almada, tradução de Annie McDermott;

“The Silver Bone”, de Andrey Kurkov, tradução de Boris Dralyuk;

“Simpatía”, de Rodrigo Blanco Calderón, tradução de Noel Hernández González e Daniel Hahn;

“Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, tradução de Johnny Lorenz;

“What I’d Rather Not Think About”, de Jente Posthuma, tradução de Sarah Timmer Harvey;

“White Nights”, de Urszula Honek, tradução de Kate Webster.