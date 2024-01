Torresmofest chega ao Mooca Plaza Shopping

O bairro da Mooca recebe o maior festival gastronômico do Brasil. De 25 a 28 de janeiro, o Mooca Plaza Shopping recebe o Torresmofest. O evento, com entrada gratuita, acontece das 12h às 22h no estacionamento externo e conta com mais de 20 expositores de food trucks e standys, além de música ao vivo. Abrindo a temporada de 2024, o Torresmofest, que celebra as iguarias a base de proteína suína já marcou mais de 370 edições e mais de 7 milhões de visitantes em cidades ao redor do Brasil.

O festival que traz o melhor da gastronomia brasileira e mostra a diversidade de pratos à base de carne suína através: torresmo de rolo, torresmo pururuca, Torresmo de boteco, além de costela fogo de chão, Baião de Dois, Feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hamburguer com Shimeji. Tudo isso acompanhado do exclusivo chopp artesanal.

Durante os quatro dias de evento, os clientes poderão aproveitar shows ao vivo com os melhores covers. Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (25)

17h – Grupo Aballou – Pagode

20h – Tributo Mamonas Assassinas – Cólica Renal

SEXTA-FEIRA (26)

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

SÁBADO (27)

14h – Katia Pardini – Voz e Violão

17h – A União – Cover Charlie Brown Jr

20h – Living in Sin – Cover Bon Jovi

DOMINGO (28)

14h – Will Miguel – Voz e Violão

17h – Jota Quest Cover – Planeja J

20h – Tributo Legião Urbana – Livro dos dias

Serviço – Torresmofest

Data: 25, 26, 27 e 28 de janeiro

Horário: das 12h às 22h

Endereço: Mooca Plaza Shopping (R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP)

Entrada gratuita