Torresmofest chega a Ribeirão Pires

O maior festival gastronômico do Brasil, Torresmofest, abre sua temporada de 2024. O evento que celebra as iguarias à base de proteína suína já marcou mais de 370 edições e mais de 7 milhões de visitantes em cidades ao redor do Brasil.

Entre os dias 02 e 04 de fevereiro, Ribeirão Pires recebe o maior festival gastronômico do Brasil, Torresmofest. O evento que traz o melhor da gastronomia brasileira e mostra a diversidade de pratos à base de carne suína através: torresmo de rolo, torresmo pururuca, Torresmo de boteco, além de costela fogo de chão, Baião de Dois, Feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com Shimeji. Tudo isso acompanhado do exclusivo chopp artesanal. “2023 foi um ano incrível percorremos diversos novos estados brasileiros e o público nos abraçou com muito carinho. Para 2024 vamos surpreender ainda mais o público trazendo sempre muita segurança e conforto para toda família, além do melhor da gastronomia brasileira”, comenta o CEO do Torresmofest Eduardo Bueno.

O evento acontece no Complexo Ayrton Senna sempre das 12h às 22h com entrada gratuita e conta com mais de 20 expositores, com foodtrucks e stands. Além de atrações musicais ao vivo durante os quatro dias de evento com os melhores covers do Brasil. Confira a programação:

SEXTA-FEIRA (02)

20h – Tributo Mamonas Assassinas – Cólica Renal

SÁBADO (03)

17h – Big City – Festa Hits

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

DOMINGO (04)

14h – Katia Pardini – Voz e Violão

17h – Grupo Aballou – Pagode

20h – Kekão e Banda São Jorge

Histórico:

O 1° Festival do Torresmo, aconteceu em 2019 na Mooca, em São Paulo. Como convidado de honra, o chef Adan Garcia, ainda presente em todos os eventos, com seus premiados pratos: Baião de Dois e Arroz de Carreteiro.

O evento que já é consagrado em todo Brasil e vem conquistando cada vez mais o público já atraiu mais de 7 milhões de visitantes em mais de 370 edições.

O evento já percorreu diversas cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiânia e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Serviço – Torresmofest

Local: Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jd Itacolomy, Ribeirão Pires)

Entre os dias 02 e 04 de fevereiro

Funcionamento: das 12h às 22h

Entrada gratuita para o evento