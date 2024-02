Torresmofest chega a Itaquera

Se prepare para um evento saboroso e animado! O Shopping Metrô Itaquera recebe o Torresmofest, o maior festival de torresmo do Brasil. O evento que celebra as iguarias à base de proteína suína já marcou mais de 370 edições e mais de 7 milhões de visitantes em cidades ao redor do Brasil.

De 29 de fevereiro a 03 de março, das 12h às 22h, no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera com entrada gratuita para o evento. As apresentações musicais estão marcadas para animar o público na quinta e sexta-feira às 20h, e no fim de semana às 14h, 17h e 20h. Uma combinação irresistível de música ao vivo e a delícia crocante do torresmo, prometendo ser um ponto de encontro para gourmets e amantes da boa música. Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (29)

20h – Tributo Mamonas Assassinas – Cólica Renal

SEXTA-FEIRA (01)

20h – Cover Charlie Brown Jr – A União

SÁBADO (02)

17h – Jota Quest Cover – Planeta J

20h – Tributo Legião Urbana – Livro dos Dias

DOMINGO(03)

14h – Katia Pardini – Voz e Violão

170 – Reprise Inédita – Vídeo Hits

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

Torresmo de rolo, torresmo pururuca, Torresmo de boteco, além de costela fogo de chão, Baião de Dois, Feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com Shimeji. Tudo isso acompanhado do exclusivo chopp artesanal. “2023 foi um ano incrível percorremos diversos novos estados brasileiros e o público nos abraçou com muito carinho. Para 2024 vamos surpreender ainda mais o público trazendo sempre muita segurança e conforto para toda família, além do melhor da gastronomia brasileira”, comenta o CEO do Torresmofest Eduardo Bueno.

“Queremos trazer para o Shopping Metrô Itaquera diversos tipos de eventos todos os meses. E o Torresmofest é um festival completo que reúne diversos tipos de pratos suínos, bebidas e diversas bandas musicais. Uma grande festa que irá animar a Zona Leste de São Paulo.”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

O Torresmofest já conquistou corações em mais de 15 estados do Brasil e retorna ao Shopping Metrô Itaquera. Essa é uma oportunidade para quem não conseguiu ir na primeira edição, estar presente e aproveitar a experiência. Para quem foi na primeira edição, poder aproveitar novamente o festival e se divertir com a família e amigos. Diversas barracas estarão disponíveis no festival, oferecendo uma vasta seleção de torresmos para satisfazer todos os gostos.

Serviço:

Torresmofest

Onde: Estacionamento Shopping Metrô Itaquera (Av. José Pinheiro Borges – Itaquera, São Paulo – SP)

Quando: 29 de fevereiro a 03 de março, das 12h às 22h

Quanto: Entrada gratuita para o evento