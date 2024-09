Torneio Corujão agita a torcida no Clube de Campo de Mogi

Chegou a hora mais esperada pelos fãs de futebol do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). É que começou o 44º Corujão, o tradicional torneio de futebol society do complexo de esportes e lazer mogiano. Neste ano, o torneio é inspirado na Copa América, com os times das categorias Sport (nascidos até 2006), Master (nascidos até 1982) e Sênior (nascidos até 1969) vestindo as camisas dos principais times do continente e animando o Campo Society “Maurício Machado de Mello”.

Os jogos começaram na segunda-feira (16/9) e seguem até novembro. Na categoria Sport, o próximo será dia 24 de setembro: o Chile jogará contra o Brasil às 19h, e, às 20h30, o Canadá enfrentará a Colômbia. No dia 26 de setembro, os EUA jogarão contra a Venezuela, às 20h30.

Na categoria Master, o próximo jogo será dia 23, com Peru contra Bolívia, às 19h, seguido pelo confronto entre Colômbia e Costa Rica, às 20h30.

Na categoria Sênior, o jogo entre EUA e Equador será no dia 25 de setembro, às 19h, e, às 20h30, Argentina enfrentará o México.

As finais do torneio acontecerão entre os dias 20 e 22 de novembro. Além das competições, haverá premiação para os destaques individuais, incluindo o artilheiro, o goleiro menos vazado e o melhor jogador do campeonato.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destaca a relevância do campeonato para o clube:

“O Corujão é um evento que se consolidou como um dos pilares do nosso calendário esportivo. Este ano, o torneio ganha um caráter especial ao se inspirar na Copa América, trazendo à tona a rica tradição do futebol sul-americano. A temática escolhida não só enriquece a competição, mas também nos conecta com a paixão e a grandeza do futebol continental”.

O 44º Corujão tem como patrocinadores: CEOOT, Colégio Brasilis, Sardinha Comunicação Visual, Tintas Líder, Constantino, Reart, Grupo Bruto, Condortur, Multiplic Corretora de Seguros, Clínica FIP, Azurra, Atila, Alto Tietê Energia Solar, Leafar Imóveis e use360.