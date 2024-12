Torcida do Botafogo faz história em Buenos Aires

Na noite de sábado, 30 de setembro, a vibrante torcida do Botafogo celebrou a vitória inédita na Copa Libertadores em Buenos Aires, Argentina. Apesar de o evento oficial ocorrer a 5 km do Monumental de Nuñez, muitos botafoguenses preferiram festejar em locais turísticos da cidade, como Porto Madero e o bairro de Palermo. A escolha desses locais foi uma alternativa ao tradicional Obelisco, vetado pela polícia devido a riscos de acidentes.

A chegada dos torcedores brasileiros à capital argentina não foi fácil. Além do desafio financeiro, muitos enfrentaram dificuldades com voos diretos, realizando várias conexões aéreas para chegar ao destino final. Os relatos incluíam trajetos que passavam até por outros países da América do Sul. Em terra, mais de 30 ônibus transportaram os torcedores pelas ruas movimentadas de Buenos Aires até o estádio.

Nos restaurantes e bares de Palermo, era quase impossível encontrar um estabelecimento que não estivesse repleto de camisas alvinegras. A presença massiva dos botafoguenses beneficiou o comércio local, incluindo taxistas e motoristas de aplicativos que aproveitaram o movimento intenso.

O preço dos produtos no estádio surpreendeu muitos torcedores devido à inflação elevada na Argentina, tema que tem gerado discussões no cenário político local. Mesmo assim, a comemoração pela conquista histórica prevaleceu entre os alvinegros.

A vitória na Libertadores não foi apenas uma conquista esportiva; ela também destacou a resiliência dos torcedores que superaram barreiras para apoiar seu time em solo estrangeiro. A presença massiva e organizada da torcida do Botafogo transformou a dinâmica da capital argentina naquele fim de semana memorável.