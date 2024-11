Torcedores provocam Vinicius Jr. após derrota na Bola de Ouro 2024

A recente entrega da Bola de Ouro 2024 continua a ser tema de discussões acaloradas e provocações entre torcedores do futebol mundial. A vitória do meio-campista Rodri, do Manchester City, sobre Vinicius Jr., que terminou em segundo lugar, tem gerado reações diversas, especialmente entre os torcedores dos rivais espanhóis.

Durante os jogos do Campeonato Espanhol no último domingo, as arquibancadas dos estádios Montjuic e Wanda Metropolitano foram palco de uma série de provocações direcionadas ao atacante brasileiro. Torcedores do Barcelona e Atlético de Madrid entoaram cânticos satíricos, como “Vinicius, bola de praia”, numa clara alusão ao desejo frustrado dos adeptos do Real Madrid em vê-lo conquistar o prestigioso prêmio da France Football.

Vinicius Junior era amplamente considerado um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro deste ano, devido ao seu papel crucial na campanha vitoriosa do Real Madrid na Liga dos Campeões 2023/24, além das conquistas no Campeonato Espanhol e na Supercopa da Espanha. No entanto, a decisão final favoreceu Rodri, que brilhou ao levar a Espanha à vitória na Euro 2024.

Desde a cerimônia de premiação realizada em 28 de outubro, a comunidade esportiva permanece dividida. Enquanto alguns elogiam Rodri por seu desempenho excepcional, outros consideram injusta a não premiação do atacante brasileiro. As vozes críticas incluem figuras notáveis como o treinador Dorival Júnior e o ex-goleiro Iker Casillas, que expressaram insatisfação com o resultado.

Em meio às polêmicas, o Real Madrid não atuou no fim de semana devido ao adiamento do confronto contra o Valencia, motivado por inundações na região. Mesmo com um jogo a menos, a equipe ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, atrás do líder Barcelona e à frente do Atlético de Madrid.

O impacto da disputa pela Bola de Ouro transcendeu os limites do esporte, unindo torcedores brasileiros em torno de Vinicius Jr., num momento que também contribui para estreitar os laços entre a Seleção Brasileira e seus fãs.