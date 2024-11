Torcedores do Sport atiram objetos em jogadores

Após o empate entre Sport e Chapecoense pelo placar de 1 a 1, ocorrido na Ilha do Retiro, o ambiente tornou-se conturbado com manifestações intensas por parte da torcida rubro-negra. Insatisfeitos com o resultado que complicou as aspirações do time para o acesso à Série A, torcedores se dirigiram ao setor próximo ao túnel de acesso aos vestiários para expressar seu descontentamento. Em meio à tensão, a Polícia Militar interveio utilizando spray de pimenta para dispersar a multidão.

Os protestos tiveram início logo após o apito final, com torcedores lançando objetos em direção aos jogadores que se retiravam do campo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar o zagueiro Allyson se abaixando para evitar ser atingido. Inicialmente, a polícia tentou conter os ânimos utilizando escudos, mas a situação escalou, levando ao uso de spray de pimenta.

O Sport havia aberto o marcador durante a partida, mas cedeu o empate nos minutos finais, um revés que complicou sua luta pela promoção à primeira divisão do futebol brasileiro. O próximo desafio da equipe será contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, agendado para sábado às 21h30.

Além das reações adversas da torcida, o técnico Pepa lamentou as oportunidades perdidas e a falta de calma da equipe frente à Chapecoense, classificando a partida como “o jogo mais ingrato”. O clube agora volta suas atenções para os próximos desafios enquanto tenta contornar a pressão crescente dos torcedores.