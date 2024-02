Torcedores do Flamengo se fantasiam de Karoline Lima

Karoline Lima virou até fantasia de Carnaval para os torcedores do Flamengo nos bloquinhos do Rio de Janeiro neste sábado (10).

Os torcedores do rubro-negro apostaram na influenciadora como fantasia neste ano. Com direito à peruca e saia de tule, os fãs do time saíram às ruas para aproveitar a folia.

A famosa brincou com a situação nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a ex-mulher de Éder Militão compartilhou uma foto de torcedores e deu risada da ideia.

Léo Pereira e Karoline Lima assumiram o romance recentemente. A influencer se aproximou do jogador do Flamengo durante o ano novo em Maracaípe, Pernambuco.