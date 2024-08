Torcedores do Corinthians usam tragédia no RS para provocar gremistas

Torcedores do Corinthians foram gravados fazendo gestos em referência às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e deixaram 182 mortos, segundo o número mais recente, para provocar os rivais gremistas.

Os gestos foram registrados por um torcedor do Grêmio na noite de quarta-feira (31), na Neo Química Arena, em uma partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nas imagens, dois homens simulam gestos de natação e de chuva, e gritam “vai chover” na direção do setor de visitantes.

As imagens foram gravadas pelo empresário Diego Jardim, 38, que estava no estádio para assistir ao jogo e chamou o ato de repugnante. “Tirando sarro de uma tragédia vivida por todo um estado com milhares de pessoas afetadas direta e indiretamente. Hoje estão com a cara estampada em todos os locais pela atitude ridícula que tiveram.”

Um dos homens que aparece no vídeo foi identificado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. “O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. As equipes da unidade já identificaram um dos homens que aparecem nas imagens”, afirmou, em nota, a pasta.

A SSP disse que os policiais trabalham para identificar o segundo envolvido.

Em outro trecho do vídeo de Diego, no entanto, mais dois torcedores aparecem simulando o ato de nadar.

Em nota, o Corinthians afirmou que repudia a conduta dos torcedores e manifestou apoio às vítimas das chuvas no Sul, à população gaúcha e aos torcedores gremistas. “Este tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho.”

Os vídeos foram repercutidos ao longo do dia em diversas páginas de torcedores do Grêmio, que criticaram o deboche com a tragédia.

O jogo terminou sem gols e com as expulsões de Ranielle, do Corinthians, e Gustavo Nunes, do Grêmio. A partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta (7), no Couto Pereira, em Curitiba. O time de Porto Alegre ainda não pôde voltar a jogar no seu estádio, a Arena do Grêmio, afetada pelas chuvas.

Além de causar mortes, as inundações histórias afetaram 2,3 milhões de pessoas e devastaram parte do estado. Continuam desaparecidas 29 pessoas, e mais de 800 ficaram feridas. A tragédia gerou a maior retirada de casas no Brasil em três décadas.