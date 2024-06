Torcedores de Caxias e Figueirense brigam após referências às enchentes no Rio Grande do Sul

Uma briga entre torcedores de Caxias e Figueirense marcou o retorno do futebol à cidade após a tragédia que afetou o Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas. Neste domingo, cenas tristes marcaram a partida no Estádio Olímpico de Caxias do Sul

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível notar que membros das torcidas das duas equipes derrubam uma grade que os separava e intensificam a confusão. A partida ficou paralisada por alguns minutos até que o policiamento presente no estádio dispersasse a confusão.

A briga teria começado após membros da torcida visitante imitarem pessoas nadando, o que foi entendido como uma referência às enchentes que afetaram os gaúchos.

A partida era válida pela Série C do Campeonato Brasileiro e terminou com vitória do Caxias sobre o Figueirense, por 2 a 1. Marcelo e Tomas Bastos marcaram pelo time gaúcho, enquanto Guilherme Pato descontou para os catarinenses.

O jogo seria marcado pelo reencontro do time gaúcho com a sua torcida após 35 dias sem jogos. O Caxias entrou em campo com um uniforme que continha as cores do Rio Grande do Sul e o mapa do Estado na manga da camisa. Até o momento, nenhuma das equipes se manifestou sobre o ocorrido.