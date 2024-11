Torcedor com camisa do Palmeiras rouba loja do Atlético-MG em BH

Na última terça-feira (5), um incidente inusitado ocorreu em um shopping situado na zona oeste de Belo Horizonte, resultando em um prejuízo avaliado em aproximadamente R$ 3,5 mil. Um indivíduo, trajando uma camisa do Palmeiras, foi responsável por um assalto a uma loja do Atlético-MG localizada no Shopping Paragem, no bairro Buritis.

O proprietário do estabelecimento, Hissa Elias Moisés Filho, relatou que o assaltante subtraiu cerca de dez camisas do clube mineiro. O crime foi inicialmente divulgado pela Rádio Itatiaia e posteriormente confirmado por outros veículos de comunicação.

Conforme descrito pelo empresário, o suspeito visitou a loja no domingo anterior ao ocorrido, demonstrando interesse nas camisas sem realizar nenhuma compra. Na terça-feira seguinte, ele retornou ao local e fingiu estar interessado em experimentar algumas peças. No momento em que deveria concluir a transação, o homem anunciou o assalto alegando estar armado.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o suspeito interagindo com as funcionárias atrás do balcão antes de obrigá-las a se dirigirem ao provador. Após a ação, ele fugiu com os itens roubados. As autoridades foram notificadas através de um boletim de ocorrência, contudo, até o presente momento, o autor do crime permanece foragido.