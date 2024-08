TOR recupera carga de combustível roubada em Limeira

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam dois homens na quarta-feira (31) por envolvimento no roubo de um carregamento de combustível em Limeira, no interior de São Paulo. A carga e o veículo foram recuperados pelos policiais.

A abordagem aconteceu no quilômetro 14 da rodovia Anhanguera. Os policiais desconfiaram do veículo estacionado no acostamento. Os militares se aproximaram para verificar a situação, quando um dos suspeitos fugiu. Ele foi detido momentos depois durante as buscas na região. Já o comparsa foi preso no local.

A carreta estava carregada com combustível e, no interior da cabine do caminhão, foi encontrado um aparelho usado para bloquear o sinal de rastreamento do veículo via GPS. Além disso, foram encontradas quatro placas de outros veículos.

A dupla foi encaminhada à delegacia, e a ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Limeira como extorsão, associação criminosa e localização, apreensão e entrega de veículo.