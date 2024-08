TOR prende motorista com quase 160 kg de maconha no interior de São Paulo

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam quase 160 quilos de maconha em Itu, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (1º). Um homem, responsável pelo transporte da droga, foi preso em flagrante por tráfico após tentar fugir da abordagem e levado a delegacia da cidade.

Os militares patrulhavam a rodovia Castello Branco, durante a Operação Impacto, quando suspeitaram de um veículo que trafegava em alta velocidade. O carro apresentava excesso de peso na parte traseira, o que motivou a abordagem.

O motorista ignorou a ordem de parada e tentou fugir, sendo acompanhado pelos policiais por dois quilômetros. Momentos depois, os militares conseguiram realizar a abordagem no km 78 da rodovia.

No carro, foram encontrados vários sacos com a droga, totalizando 169 tijolos de maconha. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 4º Distrito Policial de Itu.