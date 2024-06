TOR prende dupla com quase meia tonelada de maconha no interior de São Paulo

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (13) durante a Operação Impacto em Quatá, interior de São Paulo. Os policiais rodoviários encontraram quase 500 quilos de maconha no veículo. A dupla possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estava em fiscalização pela Rodovia Homero Severo Lins quando determinou que um carro encostasse. O motorista não obedeceu e foi acompanhado pela viatura, até parar e tentar fugir a pé. Eles acabaram detidos.

Durante as buscas, 17 fardos de maconha foram apreendidos. Segundo o registro da polícia, o veículo usado para realizar o transporte da carga foi furtado no estado do Mato Grosso.

A dupla, presa em flagrante, foi encaminhada à sede da Polícia Federal de Marília, onde o caso foi registrado.