TOR apreende mais de 40 quilos de cocaína escondida em tanque de combustível, em Nhandeara

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em ação conjunta com a Polícia Federal, apreenderam 41 tabletes de cocaína. A droga estava sendo transportada dentro do tanque de combustível de uma caminhonete. A equipe fez a abordagem na Rodovia Feliciano Sales Cunha, altura do município de Nhandeara, na região de São José do Rio Preto, na segunda-feira (26).

Durante a abordagem, o motorista informou aos policiais que partiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino a Santa Bárbara D’Oeste, no interior paulista. Ao todo foram apreendidos 42 quilos de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Jales.