TOP leva público a diversos programas de férias em São Paulo

O TOP pode ser um aliado de quem quer curtir as férias escolares de julho na cidade de São Paulo de forma mais econômica e sustentável. Gerido pela Autopass, o bilhete é utilizado nas linhas de metrô e trens, além de ônibus intermunicipais da região metropolitana.

A capital oferece incontáveis opções culturais e de lazer. A seguir uma seleção de dez lugares para ajudar os pais a se programarem:



Museu Catavento: neste mês de julho a instituição oferece ao público infantojuvenil diversas atrações,, como oficinas de bonecas Abayomi, de dublagem, teatro de sombras e o “Esquenta Pros Jogos: Oficinas Olímpicas”, que apresentará aos visitantes uma breve introdução sobre alguns dos esportes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. Será possível conhecer e praticar, por exemplo, badminton, tênis de mesa entre outras modalidades olímpicas. Essa atividade segue até 12 de julho, às 11h30, 14h30 e 15h30. A entrada custa R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), com gratuidade às terças-feiras. Localizado no Parque D. Pedro II, centro, entre as avenidas do Estado e Mercúrio, o museu fica próximo da estação Dom Pedro II, da linha 3-vermelha do Metrô. Mais informações na página: museucatavento.org.br/

Museu da Língua Portuguesa: o destaque da programação de julho do Museu da Língua Portuguesa é a atividade “Estação Férias — Palavra com Raiz”, que oferecerá oficinas, brincadeiras e intervenções interativas sobre as presenças das culturas africanas na identidade cultural brasileira para toda a família. Brincadeiras e oficinas diárias que dialogam com o tema da exposição temporária “Línguas Africanas que Fazem o Brasil” e apresentações especiais aos sábados e domingos integram a programação da “Estação Férias — Palavra com Raiz”. A ação terá início no dia 9 e se estenderá até o dia 28, sempre de terça a domingo, das 10h às 17h. Ao longo do mês, a entrada será gratuita aos fins de semana. Localizado na Praça da Luz, s/nº, no Centro Histórico de São Paulo, fica junto da Estação da Luz, das linhas 1-azul e 4-amarela de metrô e das linhas 7-rubi e 11-coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Para mais informações acesse: www.museudalinguaportuguesa.org.br

Pinacoteca de São Paulo: entre as atividades voltadas a crianças e familiares está o “PinaFamília” e “PinaPequenos”, programa que é realizado todo 2º domingo de cada mês. Nesta nova edição os temas serão corpo, espaço e movimento. É possível acessar o guia digital e experimentar o museu de maneiras divertidas, jogar e aprender por meio do jogo produzido para essa edição ou participar das oficinas e atividades oferecidas pelos educadores na Pina Luz e Pina Contemporânea. Será no dia 14 a partir das 10h. É necessário adquirir o ingresso do museu, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A entrada é gratuita aos sábados. Outra das atrações do mês é o “JogaJunto”, que traz jogos relacionados a obras do acervo que proporcionam a interação em família e em grupo e estimulam um olhar atento, curioso e divertido sobre as obras de arte, a partir da série de obras “Bichos” da artista Lygia Clark. As próximas datas serão 6, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 25, 26, 28 e 29 de julho, das 10h30 às 15h30 A capacidade máxima é de 25 participantes por vez, com inscrições por ordem de chegada. Os dois edifícios ficam perto da Estação da Luz, das linhas 1-azul e 4-amarela de metrô e das linhas 7-rubi e 11-coral da CPTM. Mais informações em pinacoteca.org.br/

Museu das Favelas: nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28, das 14h às 17h, o jardim do Museu das Favelas será transformado em um ambiente educativo e inclusivo com a programação “Di Quebradinha”. Nela, toda a família poderá vivenciar diversas brincadeiras que conectam o passado e o presente. Haverá tapetes e almofadas com atividades que resgatam brincadeiras de rua e de infância, além de jogos e oficinas relacionadas às favelas. Os jogos estarão disponíveis para todas as idades. Além disso, aos sábados, às 15h, serão realizadas oficinas de construção de brinquedos com a equipe de educadores, como confecção de petecas, cinco Marias e pipas. A programação é aberta e gratuita. Para visitar a parte interna do museu é necessário retirar ingresso antecipadamente no site ou diretamente na bilheteria no dia da visita. Fica na av. Rio Branco, 1.269, Campos Elíseos, perto da estação Júlio Prestes, da linha 8-Diamante da CPTM. Mais informações no site: www.museudasfavelas.org.br/

Museu da Imigração: a Hospedaria em Movimento abriga neste mês o “Mundo de Brincar”, uma brinquedoteca com atividades educativas e recreativas inspiradas em diferentes culturas e países, bem como no próprio museu. As crianças poderão se divertir com amarelinha, escorrega, piscina de bolinhas, pula-pula, túneis de bambolê, espaço para pintura, recorte e colagem, além de massinhas de modelar e tintas. O “Mundo de Brincar” é aberto e não precisa de inscrição, com espaço sujeito a lotação. Além disso, o Espaço de Leitura Infantil do Museu da Imigração, composto de cerca de mil materiais de leitura com contos relacionados aos assuntos abordadas pela instituição, proporcionará às crianças imersão e conscientização sobre os temas. Ambos os espaços estarão abertos de quarta-feira a domingo, das 11h às 17h. Além disso, os pequenos também poderão aproveitar o “Cineminha no Museu” aos sábados, Contação de História no dia 13 de julho, e oficinas infantis que integrarão a programação do “VIVA! Leste Europeu” em 27 e 28 de julho. A entrada custa R$ 16 (inteira) ou R$ 8 (meia), aos sábados é gratuita. O Museu da Imigração fica na rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, próximo da estação Bresser-Mooca, da linha 3-vermelha de metrô. Mais informações em museudaimigracao.org.br/

Memorial da América Latina: até 25 de agosto, das 10h às 17h, fica em cartaz na Galeria Marta Traba, a exposição das fotografias vencedoras do concurso “Wildlife Photographer of the Year” (“Fotógrafo do Ano da Vida Selvagem”, em português), promovido pelo Natural History Museum (Museu de História Natural de Londres). Criado em 1965, o concurso é o mais prestigiado evento de fotografia global e expõe a obra de alguns dos melhores talentos fotográficos do mundo. As imagens da mostra capturam o comportamento animal, espécies espetaculares e a diversidade do mundo natural. A entrada é gratuita. O memorial está localizado na av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, próximo à estação Barra Funda, das linhas 3-vermelha do Metrô e linhas 7-Rubi e Linha-8 Diamante da CPTM. Mais informações em memorial.org.br/

Palco Semente Sabesp, no Teatro Sérgio Cardoso: o Palco Semente Sabesp é um programa de formação de público projetado para atender o público infantil em seu primeiro contato com o teatro. Com uma abordagem lúdica e acessível, busca não apenas entreter, mas também inspirar e proporcionar às crianças um espaço onde elas possam explorar a magia do teatro de forma ativa e participativa. Será nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho, às 11h. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início dos espetáculos. Fica na rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. A estação mais perto é a São Joaquim, da linha 1-azul do Metrô. Mais informações na página: www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br/agenda-cultural/palco-semente-sabesp/

Parque Ibirapuera: além de atividades ao ar livre, é possível aproveitar a ida ao parque para visitar espaços como o Museu da Arte Moderna (MAM), o Jardim de Esculturas, o Planetário Professor Aristóteles Orsini, a OCA, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Museu Afro Brasil. Fica na avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana, próximo à estação AACD-Servidor, da linha 5-Lilás de metrô. Mais informações no site www.parquedoibirapuera.org/

Biblioteca Mário de Andrade: outro bom programa é levar as crianças para conhecer as dependências da Biblioteca Mário de Andrade. Para isso, basta se dirigir à unidade nos dias 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 para participar da visita mediada, que acontece sempre às 10h. São 40 vagas por visita. A programação do mês também inclui a oficina “Mário em Mosaico”, que abordará a vida e a obra de Mário de Andrade. O objetivo é sensibilizar o público infantil para a arte da poesia e contextualizar a vida e obra do patrono da biblioteca, a partir de imagens inspiradas em trechos do conjunto de poemas “Lira Paulistana” (1945). Será nos dias 11, 12 e 15, às 14h. São 30 vagas por oficina. Além disso, no dia 17, às 14h, haverá apresentação da peça infantojuvenil “Ladeira das Crianças — TeatroFunk”, com o grupo Rosas Periféricas. As histórias de crianças periféricas ganham a cena e revelam seus desejos e sonhos, embalados pelo ritmo do funk. O auditório tem 120 lugares. Classificação indicativa: a partir de 3 anos. A biblioteca fica na Rua da Consolação, 94, República, próximo às estações República ou Anhangabaú da linha 3-vermelha do Metrô.

O Mundo do Circo SP: espaço do Governo do Estado totalmente dedicado à arte circense no Parque da Juventude, o Mundo do Circo oferece uma variedade de atividades gratuitas e presenciais, entre oficinas e apresentações. De terça a sexta-feira das 10h às 17h e aos sábados e domingos das 11h às 18h, é possível conferir uma exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo e suas várias modalidades artísticas. Além disso, o local apresenta números circenses e shows. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Fica na av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru, próximo à estação Carandiru do Metrô. Mais informações no site mundodocircosp.com.br/.

Como comprar o TOP

A compra do bilhete QR Code TOP pode ser feita diretamente pelo celular, por meio do WhatsApp no número (11) 3888-2200 ou Aplicativo TOP, disponível para Android e iOS. Além disso, o QR Code pode ser adquirido na carteira Google, disponível para smartphones Android.

Outra forma é carregar o cartão TOP antes de sair de casa por meio do App TOP ou do WhatsApp. Assim, basta a pessoa encostar o cartão em um dos validadores TOP, localizados dentro das estações do Metrô, da CPTM e dos ônibus e terminais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para validar a carga antes de embarcar.

Também é possível carregar o bilhete ou adquirir QR Codes em máquinas de autoatendimento disponíveis em estações de metrô, trens e terminais de ônibus metropolitanos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do link ajuda.boradetop.com.br/.