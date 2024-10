TOP facilita chegada ao Autódromo de Interlagos para GP de São Paulo

Os fãs de automobilismo que pretendem ir ao Grande Prêmio (GP) de São Paulo da Fórmula 1 que será realizado neste fim de semana, entre sexta-feira (1º) e domingo (4), podem chegar ao Autódromo de Interlagos de trem com o cartão TOP. Basta pegar a linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade, e desembarcar na estação Autódromo, que fica a cerca de 600 metros do local.

A corrida principal ocorre no domingo (3) com largada prevista para as 14h (horário de Brasília). Serão 71 voltas distribuídas pelas 15 curvas de Interlagos, incluindo o emblemático “S do Senna”.

Mais informações podem ser obtidas no site f1saopaulo.com.br/.

Como adquirir bilhetes

A compra do bilhete QR Code TOP pode ser feita diretamente pelo celular, por meio do WhatsApp no número (11) 3888-2200 ou aplicativo TOP, disponível para Android e iOS. Além disso, pode ser adquirido na carteira Google de smartphones Android.

Outra forma é carregar o cartão TOP antes de sair de casa por meio do app TOP ou do WhatsApp. Assim, basta a pessoa encostar o cartão em um dos validadores do TOP, que estão localizados dentro das estações do Metrô, da CPTM, dos ônibus e terminais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para validar a recarga antes de embarcar.

Também é possível carregar o cartão ou adquirir bilhetes QR Codes em máquinas de autoatendimento disponíveis em estações de metrô, trens e terminais de ônibus metropolitanos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do site (ajuda.boradetop.com.br).