TOP facilita chegada a festas juninas na capital

O TOP pode facilitar a vida de quem quer curtir a temporada de festas juninas na cidade de São Paulo. Gerido pela Autopass, o bilhete pode ser utilizado nas linhas de metrô e trens, além de ônibus intermunicipais da região metropolitana.

Entre as inúmeras festas em todas as regiões da capital para as quais o TOP pode levar os amantes de quermesses, vale destacar:

Arraiá d’Achiropita, rua Treze de Maio, 478, Bela Vista. Dias 8 e 9 de junho a partir das 11h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a Brigadeiro, da linha 2-verde do Metrô.

Festa Junina San Gennaro, rua San Gennaro, 214, Mooca. Haverá quermesse nos dias 8, 15, 22 e 29, das 17h30 às 23h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a Brás, da linha 1-azul do Metrô

Festa Junina no Copan, avenida Ipiranga, 200, República. Dia 14, das 18h às 22h, e dias 15 e 16, das 10h às 21h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a República, da linha 3-vermelha do Metrô.

Festa Junina do Memorial da América Latina, Praça da Sombra, Barra Funda. Dias 15 e 16 de junho, das 11h às 21h. Entrada gratuita, acesso pelos portões 2 e 5. A estação mais próxima é a Barra Funda, da linha 3-vermelha do Metrô.

Festa Junina da Consolação, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, rua da Consolação, 585, Consolação. Dias 15, 16, 22 e 23 de junho, a partir das 18h. Sábado até as 22h e domingo até as 23h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a República, da linha 3-vermelha do Metrô.

Festa Junina do Família no Parque, no Parque Villa-Lobos, na avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros. Até 30 de junho, aos sábados e domingos das 10h às 18h. Entrada gratuita, contudo os brinquedos são pagos à parte (R$ 10 por um ticket, R$ 80 por dez tickets). A estação mais próxima é a Villa Lobos-Jaguaré da linha 9-esmeralda (Osasco-Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Festa Junina na Catedral de São Miguel Arcanjo, na Praça do Forró/praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, São Miguel Paulista. Aos sábados e domingos, de 8 de junho a 14 de julho, a partir das 18h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a São Miguel Paulista, da linha 12-safira da CPTM.

Festa Junina Paróquia Vila Madalena, rua Girassol, 795, Vila Madalena. Segue até o dia 30, aos sábados e domingos, das 18h às 22h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a Vila Madalena, da linha 2-verde do Metrô.

Quermesse do Calvário, rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros. Até 7 de julho, aos sábados, das 17h30 às 23h30, e aos domingos, das 17h30 às 22h30. A entrada custa R$ 30. A estação mais próxima é a Santuário Nossa Senhora de Fátima-Sumaré, da linha 2-Verde do Metrô.

Festa Junina Vegana, rua Brigadeiro Galvão, 535, Barra Funda. Até 30 de junho, aos domingos, das 12h às 20h. Entrada gratuita. A estação mais próxima é a Marechal Deodoro, da linha 3-Vermelha do Metrô.

A compra do TOP pode ser feita diretamente pelo celular, por meio do WhatsApp no número (11) 3888-2200 ou aplicativo TOP, disponível para Android e iOS. Além disso, o QR Code pode ser adquirido na carteira Google, disponível para smartphones Android.

Outra forma é carregar o cartão TOP antes de sair de casa por meio do app TOP ou do WhatsApp. Assim, basta a pessoa encostar o cartão em um dos validadores TOP, localizados dentro das estações do Metrô, da CPTM e dos ônibus e terminais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para validar a carga antes de embarcar.

Também é possível carregar o bilhete ou adquirir QR Codes em máquinas de autoatendimento disponíveis em estações de metrô, trens e terminais de ônibus metropolitanos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato no ajuda.boradetop.com.br.