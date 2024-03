Top da Mega Model Brasil, Maria Klaumann abre desfile de 40 anos da grife Reinaldo Lourenço

A modelo internacional Maria Klaumann, agenciada pela Mega Model Brasil, foi a escolhida para abrir o desfile de celebração de 40 anos da grife Reinaldo Lourenço. A top também ilustrou o vídeo de abertura, com efeitos virtuais em preto e branco formando as pintas de leopardo que estampam o jumpsuit usado no show. O evento aconteceu neste domingo (24), no Memorial da América Latina, em São Paulo, com a presença de grandes nomes da moda, empresários, artistas e influenciadores.

“Fico muito honrada por participar de um momento tão significativo da marca. O Reinaldo é um dos nomes mais importantes da moda nacional, sempre inovando e criando peças que são verdadeiras obras de arte. O desfile inteiro foi muito emocionante e vai ficar marcado na minha carreira”, afirma Maria Klaumann.

No show, Reinaldo Lourenço apresentou sua segunda coleção couture, apostando em roupas com animal print, transparências, metalizados, vestidos volumosos, plumas, pelúcias e canutilhos bordados. O resultado final exibido na passarela revela o trabalho minucioso e feito sob medida inspirado no estilista Charles James, mas que também relembra parte de suas quatro décadas de trajetória no mundo da moda.