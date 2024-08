Top Center Shopping promove passeio de bicicleta guiado para público TEA na Av. Paulista

Reforçando o compromisso com a inclusão e o acolhimento da comunidade autista, o Top Center Shopping, em parceria com o Bike Tour SP e o Instituto Lumi, promove o primeiro passeio de bicicleta guiado para as famílias atípicas.

O Bike Tour Azul faz parte do projeto Top Acolher, uma série de iniciativas do Top Center focadas em proporcionar uma experiência inclusiva e acessível. Além do passeio guiado, o shopping já implementou algumas medidas como a disponibilização de abafadores de ruído, crachás de identificação e vagas de estacionamento exclusivas para a comunidade TEA.

“A nossa missão sempre será acolher todos os visitantes no empreendimento e queremos proporcionar uma experiência acessível para as famílias atípicas. Com a adição do Bike Tour Azul, o Top Center Shopping segue avançando em seu compromisso de criar um ambiente cada vez mais inclusivo” afirma Isabela Pavan, coordenadora do Top Center Shopping.

Já o passeio Bike Tour Azul, acontece todo último domingo do mês com duas saídas, uma às 9h e outra às 10h30. A proposta é fazer um passeio de bike por toda a avenida, passando por diversos pontos turísticos como: Casa das Rosas, Sesc Av. Paulista e MASP. As vagas são limitadas, e para participar basta resgatar o cupom no aplicativo do Top Center Shopping.

Para tornar o tour ainda mais completo, os participantes serão acompanhados por guia de turismo e equipamento de áudio, o AudioTour, que informa dados e curiosidades dos pontos culturais visitados, em português, inglês e Libras.

O Top Center Shopping fica na Avenida Paulista, 854, Bela Vista,São Paulo. Para saber mais informações, acesse o site www.topcentershopping.com.br.

Serviço:

Bike Tour Azul

Data: todo último domingo do mês

Horário: 9h e 10h30