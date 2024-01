Top Center Shopping promove atividades gratuitas para as famílias aos domingos

Com a chegada das férias, o Top Center Shopping apresenta uma programação especial para quem passeia pela Avenida Paulista aos domingos. A criançada pode se divertir e interagir com personagens circenses que estarão na entrada principal do shopping.

Além disso, brincadeiras com bambolê, pintura facial e malabarismo também vão acontecer no empreendimento. A ação será nos dias 14/01 e 21/01 das 12h às 16h e é totalmente gratuita.

“O Top Center abraça a Avenida Paulista ao promover eventos de entretenimento e lazer gratuitos para o público. Estamos muito felizes em proporcionar isso aos nossos clientes e para quem passeia pela região.” afirma Jaqueline Oliveira, coordenadora de marketing do Top Center Shopping.