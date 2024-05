TOP 10 notícias de hoje – 30/05/2024

Marcha para Jesus reúne milhares de pessoas na capital paulista

Multidão carregou uma bandeira gigante de Israel

Ainda afetado por cheias, metrô volta a operar na grande Porto Alegre

Cheia do Rio Guaíba inundou parte do sistema e danificou subestações

Brasil tem em abril 2º maior consumo de energia elétrica da série histórica, diz EPE

A classe residencial teve a maior expansão do consumo em abril, alta de 9,1% na comparação anual

Sobe para sete número de mortes por leptospirose no Rio Grande do Sul

Outros 10 óbitos seguem sob investigação e 141 casos já foram confirmados

Saiba como é celebrado o Corpus Christi pelo mundo

A data celebra o sacramento da eucaristia -no qual católicos acreditam ocorrer a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo

Governo marca leilão de compra de arroz importado para 6 de junho

Previsão é que o produto chegue ao consumidor em setembro

Mais de 626 mil pessoas ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul

Um mês após as chuvas, estado conta 169 mortes e 44 desaparecidos

Aberta inscrição para a 3A Mostra Nacional CineMarias

Só serão aceitos os filmes com duração até 25 minutos e produzidos entre janeiro de 2021 a 1º de maio de 2024

Reclamações sobre buracos em SP sobem 25% no primeiro trimestre

A gestão Nunes afirma que a culpa pelas reclamações é das concessionárias, que demoram a refazer o asfalto, especialmente a Sabesp

Desemprego global deve cair em 2024, mas progresso lento preocupa OIT

Mulheres são mais afetadas pela falta de oportunidades, diz relatório