TOP 10 notícias de hoje – 30/01/2024

Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção

País ficou em 104º lugar entre 180 nações em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula

Brasil registrou 145 assassinatos de pessoas trans no ano passado

Maioria das vítimas era jovem, negra e pobre, revela dossiê

Carnaval de SP terá PMs durante o percurso dos blocos

O plano de segurança começará a ser colocado em prática no próximo sábado, dia 3, com as celebrações de pré-carnaval

Taffarel anuncia retorno à seleção brasileira

O ídolo brasileiro voltou a ser o preparador de goleiros

Militares de Israel se disfarçam de médicos, invadem hospital e matam 3 palestinos

Ação ocorreu na Cisjordânia; Hamas admite que um dos mortos pertencia à facção, e os outros dois eram membros do Jihad Islâmico

Os erros mais comuns cometidos por apostadores novatos

Não aproveitar os bônus de apostas é apenas um dos tantos erros que palpiteiros cometem; conheça alguns outros tantos!

FAB intercepta avião na região da terra indígena Yanomami

Aeronave de pequeno porte não respondeu à ordem para mudança de rota; piloto pousou em pista de terra e fugiu

Carlos Bolsonaro chega à PF para depor um dia após ser alvo de operação

Polícia Federal mira ‘núcleo político’ no caso Abin em nova frente contra a família Bolsonaro

Operações da PF mostram organização criminosa que se preparou para 8 de janeiro, diz Padilha

As declarações vieram na esteira da ação deflagrada pela Polícia Federal nesta manhã desta segunda-feira, 29, sobre a “Abin paralela”

Brasil pode registrar até 4,2 milhões de casos de dengue em 2024

Nas quatro primeiras semanas do ano, o país já contabiliza um acumulado de 217.841 casos prováveis da doença