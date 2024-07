TOP 10 notícias de hoje – 24/07/2024

Pix tem menos fraudes do que cartão de crédito, diz Campos Neto

Presidente do BC diz que aumento nas fraudes ocorre porque número de transações com a ferramenta cresceu muito

Argentina estreia no futebol em Paris com empate e invasão de torcedores

Partida contra Marrocos, que terminou em 2 a 2, tem gol chorado dos sul-americanos no último minuto

Governo lança primeira fase do Voa Brasil com passagens para aposentados

Etapa contempla aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos 12 meses

Privatização da Sabesp gera críticas por valor arrecadado e dúvidas sobre tarifa

Com a desestatização, que teve a Equatorial como única única interessada em se tornar acionista de referência, o governo estadual levantou R$ 14,77 bilhões

Paris marca o início e o final de trajetórias olímpicas de brasileiros

Aos 38 anos, Rainha Marta disputa na França sua última Olímpiada

Gasolina comercializada a R$5,95 no Sudeste é a mais barata no País

Mesmo com aumentos, São Paulo registrou os litros da gasolina e do etanol pelo preço médio mais baixo do Brasil

Brasileiros estreiam nas Olimpíadas nesta quinta-feira (25)

A delegação brasileira terá seus primeiros representantes tanto em modalidades individuais como em coletivas

Consulta a terceiro lote de restituição do IR 2024 começa hoje (24)

Cerca de 6,1 milhões de contribuintes receberão R$ 8,5 bilhões

G20: Banco Mundial declara apoio à Aliança Global contra a Fome

Proposta é iniciativa do governo brasileiro

Fome atinge 8,4 milhões no Brasil, mostra estudo da ONU

A FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) divulga o principal mapa da desnutrição; cenário no mundo é de falta de progresso