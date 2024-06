TOP 10 notícias de hoje – 24/06/2024

Novas chuvas afetam mais de 70 cidades no Rio Grande do Sul

Porto Alegre fecha três comportar após nível do Guaíba subir; Inmet alerta para ventos de até 60 km/h e queda de granizo no norte gaúcho e no sul de SC

Aumento das doenças respiratórias preocupam médicos

Medidas preventivas, incluindo a vacinação, são essenciais para diminuir casos graves

Brasil encara Costa Rica na estreia da Copa América esta noite (24) nos EUA

A seleção brasileira deve ir a campo contra a Costa Rica com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior

Manifestantes protestam contra PL do Aborto

Mulheres pedem que proposta não seja votada na Câmara

Professores e técnicos da Educação Básica aceitam proposta do governo para encerrar greve

A greve das universidades federais já se arrasta há mais de dois meses e tem gerado desgaste para o governo

Pré-candidato a prefeito passa mal em cima de trio elétrico e morre

Dorival Alves Carvalho era pré-candidato a prefeito em Darcinópolis no Tocantins

“Estamos em uma das piores situações”, diz Marina sobre Pantanal

Ministra diz que incêndios são provocados por ação humana

Cartórios podem renegociar dívidas enviadas a protesto

A regra é válida para todo o país

Edital de vagas remanescentes do Programa Mais Médicos contempla o Rio Grande do Sul

São 1.042 vagas em todo o país. O prazo para confirmação dos gestores municipais vai até 26 de junho

Consumo de eletricidade do país aumenta 7,3% no primeiro trimestre

Classes residencial, comercial e industrial tiveram as maiores altas