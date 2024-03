TOP 10 notícias de hoje – 21/03/2024

Lula critica fiança a Daniel Alves e diz que ‘dinheiro não pode comprar dignidade’

O ex-jogador brasileiro, condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona, poderá ser libertado provisoriamente

Morre Liana Padilha, a voz do duo vanguardista NoPorn

Liana, 60 anos, morreu de câncer nesta quarta-feira (20)

Falta de energia em SP faz empresas dispensarem funcionários mais cedo

Enel informou que já restabeleceu energia para 97% dos clientes

Brasil conhece adversários do torneio olímpico de futebol feminino

Seleção enfrenta Espanha, Japão e equipe africana na primeira fase

Rocinha tem maior concentração de moradores por km² no Brasil

Os dados são do Censo de 2022, disponibilizado nesta quinta-feira (20) pelo IBGE

Defesa de Robinho entra com pedido de habeas corpus no STF para impedir prisão imediata

Robinho foi condenado por todas instâncias da Justiça da Itália a nove anos de reclusão por participar de crime de estupro coletivo contra uma jovem albanesa

MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro

De acordo com as investigações, Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia

Daniel Alves perde prazo de fiança e não pode ser libertado nesta quinta (21), diz jornal espanhol

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Daniel Alves recorreu ao pai do atacante brasileiro Neymar para arcar com os custos da fiança

Violência não letal contra mulheres aumenta 19% em 5 anos no Brasil

Mais da metade das vítimas é preta ou parda, revela estudo

Tribunal de SP recebe denúncia de ratos, mofo e alagamentos no Mercadão

Relatos apontam infiltração nas paredes, manchas de mofo e ratos nas barracas de frutas e empório