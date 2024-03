TOP 10 notícias de hoje – 19/03/2024

Bolsonaro, Cid e deputado são indiciados pela PF sob suspeita de fraude em cartão de vacinação

Ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal pela suspeita de inserção de dados falsos em sistema público referentes a sua vacinação contra Covid-19

Inmet emite alerta de temporais para quase todos os Estados

Último dia do verão no Brasil segue quente e com risco de chuva em boa parte do território

Incêndio destrói apartamento no Brás e cinco pessoas são socorridas

As vítimas inalaram fumaça e foram levadas para hospitais da região

Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue em 78 dias e bate recorde histórico

Maior número de registros era de 2015, quando o país enfrentou epidemia da doença

Morre Pedro Herz, que fundou a Livraria Cultura e mudou o varejo de livros

Livreiro de 83 anos foi encontrado em seu apartamento no edifício Copan, em São Paulo

Apagão em São Paulo vira guerra de narrativas entre Enel e Sabesp

Concessionária de energia diz que cabos da rede foram danificados pela companhia de saneamento, que nega

Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é eleita a 2ª melhor do mundo

Em primeiro lugar aparece a australiana The Pass, em Byron Bay

Pacientes com neuroblastoma aguardam inclusão de medicamento no SUS

Remédio para tratar a doença custa cerca de R$ 2 milhões

Etapa da Fórmula E em SP supera expectativas e tem impacto econômico de R$ 180 milhões

Pesquisa do Observatório do Turismo apontou que 52% do público pretende voltar em 2025

Última década foi a mais quente da história, diz ONU

2024 tem grande probabilidade de vir a ser o ano mais quente já registrado, alertam meteorologistas