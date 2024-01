TOP 10 notícias de hoje – 19/01/2024

255 mil imóveis de RS ainda estão sem energia após temporal de terça (16)

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) mencionou a possibilidade de rever a concessão caso a empresa não melhorasse sua “relação com as autoridades e com a sociedade”.

CGU conclui que certificado de vacinação contra a covid-19 de Bolsonaro é falso

Registro fraudado foi realizado em julho de 2021, em UBS de São Paulo

Vento derruba torre de energia e deixa 15 mil sem luz em SP

De acordo com a concessionária Enel, o vento derrubou eucaliptos de grande porte sobre uma linha de alta tensão da distribuidora

Policial militar é morta em tentativa de assalto na zona sul de SP

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o suspeito que está na garupa derruba Sabrina no chão

Israel intensifica ataques a palestinos na Cisjordânia e amplia conflito para além de Gaza

Os militantes na Cisjordânia são menos numerosos do que em Gaza e não estão tão bem armados

Celular Seguro tem 12 mil alertas de roubo e perda em 1º mês de programa

São Paulo foi o estado que registrou mais alertas, com 3.288. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (1.567), Bahia (940) e Pernambuco (778)

Desastre em Maceió não será resolvido ‘com varinha de condão’, diz corregedor do CNJ

A cidade de Maceió sofre com afundamentos do solo desde 2018

Oito estados e DF iniciam 2024 com explosão de casos de dengue

Evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti é a melhor solução para evitar a dengue, a zika e a chikungunya

Shawn Barber, campeão mundial de salto com vara, morre aos 29 anos

A causa da morte não foi esclarecida, mas o atleta estava enfrentando problemas de saúde

Mostra de Cinema de Tiradentes exibirá mais de 100 filmes

O evento terá início nesta sexta (19) e se estenderá até 27 de janeiro