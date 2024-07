TOP 10 notícias de hoje – 17/07/2024

Preço da gasolina chega perto de R$ 6 por litro após reajuste da Petrobras

Diesel S-10, mesmo sem reajuste nas refinarias, atingiu maior valor desde o fim de abril

Mulheres são apenas 6% em cargos de CEO no mundo, aponta pesquisa

Levantamento mostra também que elas ocupam menos de um quarto dos assentos de conselhos administrativos

Racista é condenado a prisão na Espanha por ofensas a Vini Jr

O Real Madrid anunciou nesta quarta (17) que o agressor foi condenado a oito meses de prisão

Carreta Furacão é proibida de usar imagem de Fofão e terá de pagar R$ 70 mil à família de criador

Tribunal de Justiça de São Paulo decide que equipe explora imagem do personagem indevidamente

Motoristas de ônibus de Congonhas fazem paralisação contra redução salarial

Concessionária responsável pelo aeroporto afirma que manifestação não afetou o funcionamento do aeroporto na manhã desta quarta (17)

Receita Federal investiga sonegação de quase R$ 1 bilhão em venda de gado

Operação Rei do Gado cumpre mais de 50 mandados em cinco estados

Ministra da Saúde comemora dados da imunização infantil

Comprometimento dos trabalhadores e combate a fake news contribuíram

Crédito para iluminação pública e energia renovável tem alta de 163% em SP

Os investimentos superaram R$ 23,5 milhões para transformação e ampliação dos sistemas de 19 cidades; em 2023 o valor foi de R$ 8,9 milhões

Lula reforça compromisso com o avanço de políticas para as pessoas com deficiência

Presidente assinou, na 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, decreto que cria o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (SisTEA)

Pantanal: 96% dos focos de incêndio estão extintos ou controlados

Atualmente, são 832 profissionais em campo do Governo Federal, sendo: 420 das Forças Armadas, 311 do Ibama e ICMBio, 71 da Força Nacional de Segurança Pública e 30 do DNIT, Polícia Federal e Defesa Civil