TOP 10 notícias de hoje – 15/07/2024

Número de motoristas com problema de visão cresce quase 80% em 10 anos

Total passou de 14,4 milhões, em 2014, para 25,4 milhões, em 2024

Economia brasileira cresceu 0,25% em maio

Alta do IBC-Br supera 2% no acumulado dos cinco primeiros meses do ano

Internações de bebês com problemas respiratórios são recorde em 2023

Número chegou a 153 mil no ano, com média de 419 por dia

Médicos comemoram avanço da vacinação infantil no Brasil

Movimento Nacional pela Vacinação é o responsável, diz ministra

União pagou R$ 5,68 bilhões de dívidas de estados no primeiro semestre

Dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional

Pesquisa: 46% da população acham que país está melhor este ano

Levantamento foi feito pela Febraban com 2 mil pessoas

BNDES vai disponibilizar R$ 66,5 bilhões para Plano Safra 2024/2025

Valor é anunciado como o maior já operado pelo banco

Governo deve liberar ‘jogo do tigrinho’ no Brasil neste mês; veja quais serão as regras

O documento vai definir os critérios usados que deverão ser usados para certificar a idoneidade desses caça-níqueis.

Amigos e admiradores se despedem do jornalista Sérgio Cabral

Morte deixa vácuo na historiografia e na crítica, diz musicólogo

Sete presos fogem de Centro de Progressão Penintenciária em São Paulo

Segundo a SAP, assim que constatadas as fugas, equipes foram mobilizadas para localizar os detentos.