TOP 10 notícias de hoje – 13/03/2024

Feminicídio: Brasil carece de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica

Apenas 2,4% dos municípios brasileiros oferecem esse serviço

Páscoa deve movimentar recorde de R$ 3,44 bi em vendas no varejo projeta CNC

A Páscoa é a sexta data comemorativa mais relevante do calendário do varejo nacional, lembrou a CNC

Criminosos incendeiam ônibus em Santos após morte de suposto líder de facção

Cidade tem segunda noite seguida de ataques a coletivos; polícia investiga motivações

Vendas de novos imóveis batem recorde em 2023 com Minha Casa, Minha Vida

Levantamento da Abrainc com 20 associadas registrou um crescimento total de 32,6% em relação ao ano anterior

Mulheres sofrem mais microagressões no trabalho e têm aposentadorias menores

As negras estão em maior número na taxa de desemprego, em torno de 24 milhões, e as brancas, 18 milhões

Boletos pagos até 13h30 poderão ser compensados no mesmo dia

Mudança a partir de sexta-feira (15) beneficiará recebedor de dinheiro

Recebedor de pensão alimentícia pode pedir ressarcimento de imposto

Em 2022, STF decidiu que recursos não podem ser tributados duas vezes

Sequestrador de ônibus no Rio fugia de facção criminosa, diz polícia

Disparos atingiram duas pessoas. Uma foi internada em estado grave

Saúde anuncia R$ 30 milhões para ampliar assistência a doenças raras

Planejamento faz parte da comemoração dos 10 anos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras

Quase 1,5 milhão de uniformes e kits de material escolar são entregues pela Prefeitura de SP este ano

O número é 25% maior do que as concluídas no mesmo período do ano passado