TOP 10 notícias de hoje – 11/03/2024

Lula defende que Robinho cumpra pena por estupro: ‘Cria vergonha’

A declaração foi feita em entrevista ao SBT

WTorre atrasa de novo, e Palmeiras segue sem prazo para voltar ao Allianz Parque

A construtora informou no início do mês que entregaria o estádio com condições de jogo nesta terça (12), mas isso não irá acontecer

Brasil tem quase mil mortes por dengue em investigação

Entre as vítimas, 55,5% são mulheres e 44,5% homens

Pesquisa avalia sequelas da covid-19 na população brasileira

Serão feitas visitas domiciliares a 33.250 pessoas em 133 municípios

Gol e Azul sinalizaram interesse em operar no Aeroporto do Guarujá, afirma ministro

As operações, com aeronaves de pequeno porte, devem começar nos próximos meses

Para 23%, segurança é o principal problema da cidade de São Paulo, aponta Datafolha

Violência e criminalidade seguem na liderança das preocupações do paulistano, seguidas de saúde (16%)

Saúde anuncia criação de memorial para vítimas da covid-19

Doença matou 710 mil brasileiros, segundo Ministério da Saúde

Lula fala em trabalhar para melhorar a economia e baratear alimentos

“A economia está bem, mas está tão bem quanto a gente espera que ele esteja porque vamos trabalhar para ficar muito melhor”, declarou o presidente

Bares e restaurantes seguem firmes no apoio contra o assédio às mulheres

Lei que segue protocolo similar ao No Callem, de Barcelona, completa um ano

Turismo brasileiro cresce quase 8% em 2023 e consolida recuperação pós-pandemia

Faturamento de dezembro foi o melhor da série histórica desde o início da crise sanitária, com receitas na casa dos R$ 18 bilhões; fim do Perse, porém, preocupa empresas do setor