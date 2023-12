TOP 10 notícias de hoje – 07/12/2023

Torcedores do Santos invadem a Vila Belmiro à procura do presidente Rueda

O mandatário santista não estava presente

Presos na Alesp são encaminhados para audiência de custódia

Grupo foi levado ao Fórum Criminal da Barra Funda no final da manhã

Petrobras reduz preço do diesel às distribuidoras a partir desta sexta (8)

No ano, combustível teve redução de 15,8%

Governo lança programa para construir casas de acolhimento para população LGBTQIA+ em risco

O programa visa formar uma rede de enfrentamento à violência contra pessoas LGBTQIA+

Morre, aos 33 anos, DJ Linearwave, um dos maiores produtores de Lo-fi do mundo

Artista morreu em decorrência de um câncer no pulmão

Velocidade de afundamento da mina da Braskem diminui, diz Defesa Civil

Ritmo caiu de 0,28 para 0,25 centímetro por hora na região do Mutange

Esposa de Zé Neto conta que fez primeiros socorros no sertanejo após acidente em estrada

Segundo a mulher, ela não presenciou a colisão, mas chegou a tempo de socorrer o marido

Carro de jogador e de delegado da partida são queimados após rebaixamento do Santos

Os carros queimados, com uso de bombas e objetos inflamáveis, foram escolhidos aleatoriamente pelos torcedores

Mulheres vulneráveis do ABC Paulista têm acesso à mamografia gratuita

Ação acontecerá até sábado (09) em São Bernardo

Abel Ferreira faz suspense sobre permanência no Palmeiras após título do Brasileirão

Ele é alvo do Al-Sadd, do Catar, que estaria disposto a torná-lo o treinador mais bem pago do mundo