TOP 10 notícias de hoje – 04/10/2024

Governo de SP oferece transporte gratuito nos dias de votação para eleições municipais

Medida valerá para primeiro e segundo turno para transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais

Veja exageros, distorções e imprecisões dos candidatos de São Paulo no debate da TV Globo

Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) participaram do debate

Operação para repatriar brasileiros do Líbano é adiada

Governo alega falta segurança aos comboios terrestres até o aeroporto

Eleitor precisa baixar e-Título até este sábado (5)

Neste domingo (6), dia da votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade

69% dos indígenas vivem com ao menos uma precariedade de saneamento básico, diz Censo

No quesito abastecimento de água, o Censo considerou como situação mais precária a adoção de soluções que não conseguem levar água encanada até dentro dos domicílios

Bets dizem que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 210 mi e não R$ 3 bi com apostas

Nesta quinta-feira (3), o governo recuou, por ora, de bloquear o cartão do Bolsa Família para apostas

Aluno de escola particular chega direto à universidade 2 vezes mais do que o da rede pública

59% dos jovens que concluíram o ensino médio em escola particular em 2022

Mercedes é condenada a pagar R$ 40 milhões por assédio moral coletivo

Segundo as denúncias, a montadora cometeu atos de assédio moral e de discriminação por cor, raça e deficiência com funcionários

Governo recua, por ora, de bloqueio de cartão do Bolsa Família para bets após reunião com Lula

Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets só em agosto

Analfabetismo de indígenas é o dobro do registrado na população geral, aponta Censo do IBGE

Se considerada a taxa de analfabetismo de 15,05% da população indígena, ela representa mais do que o dobro dos 7% observados no total da população do país em 2022